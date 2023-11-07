Москва включила три территории в программу комплексного развития

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В общей сложности на этих участках построят более 180 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье для участников программы реновации и объекты социальной инфраструктуры.

«По прогнозам, новые проекты дадут не меньше 700 рабочих мест», - отметил мэр.

Часть бывшей промзоны «Курьяново» используют для размещения коммунальных объектов, в том числе баз ГБУ «Жилищник», «Автомобильные дороги» и «Доринвест». Часть бывшей промзоны «Хапиловка» отдадут под строительство жилья.

В районе 2-го Тушинского проезда появятся жилые дома и общеобразовательный комплекс, включающий школу на 150 учеников и детский сад на 100 детей.

Ранее стало известно о том, что цифровые решения позволили усовершенствовать строительство в Москве.