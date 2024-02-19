19 февраля 2024, 09:25

Москва создаст одну из лучших транспортных систем в мире до 2030 года

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В ближайшие годы в Москве продолжат развивать транспортную систему. О планах ее модернизации до 2030 года рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге.

«Наша цель - сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития лучшего города Земли. Если мы хотим, чтобы транспортная ситуация продолжала улучшаться, ее развитие должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации, а не плестись в хвосте», - отметил он.

Глава города заявил о расширении сети рельсового каркаса и участии Москвы в реализации крупных инфраструктурных проектах федерального значения, включая ВСМ и развитие ЦТУ.

По словам мэра, в столице продолжат замену подвижного состава на новый, а также будут возводить Московские городские вокзалы. В новых жилых кварталах повысят пешеходную доступность для создания быстрых маршрутов к станциям.

Собянин добавил, что в ближайшие годы еще больше начнут применять современные технологии, в том числе, чтобы развивать беспилотный трамвай и оплату по биометрии во всех видах транспорта. Также намерены использовать ИИ для управления Интеллектуальной транспортной системой и тарифами на парковки.

Представители ЦОДД Москвы также запустили тестирование светофора с функцией предупреждения об автомобилях. Это обеспечит безопасное передвижение для горожан.

Сергей Собянин Дептранс Москвы Москва
19 февраля 2024, 10:38
Свыше 2,5 тысячи заявок поступило на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры
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Первый тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства стартует 25 февраля. О желании участвовать в нем заявили более 2,5 тысячи претендентов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежегодная премия грантов мэра Москвы дает возможность выявить молодые таланты. Столица поддерживает и помогает творческим детям развиваться в сфере культуры и искусства», - отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Он уточнил, что участникам предстоит пройти отбор в следующие два тура. Финалисты последнего тура, который состоится весной, смогут выступить на лучших площадках Москвы.

Жюри состоит из деятелей культуры и искусства, профессоров вузов и популярных артистов. Они определят лауреатов в каждой из номинаций. Выступления потенциальных победителей смогут увидеть все желающие в Московском международном доме музыки, Мемориальном музее Скрябина и на других площадках столицы.

Прием заявок завершили 15 февраля. На гранты претендовали солисты, 195 ансамблей, 66 оркестров и 69 хоровых коллективов. Пианисты столичных школ искусств направили свыше 310 заявок, еще более 290 - поступило от художников.

Школы искусств Москвы также подготовили масштабную концертную программу на 2024 год. Зрителей ждут свыше пяти тысячи мероприятий.

Дети Сергей Собянин конкурсы Москва
19 февраля 2024, 10:11
Москвичей пригласили на выставку «Выпуск. История. Суриковский» в «Зарядье»
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В «Паркинг Галерее», расположенной в московском парке «Зарядье», 1 марта представят выставку «Выпуск. История. Суриковский». Посетители смогут ознакомиться с более чем 200 работами преподавателей и студентов Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Это масштабный выставочный цикл, посвященный наследию ведущих художественных и архитектурных вузов Москвы», - отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Экспозиция расскажет об истории Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова.

Одному из преемников училища живописи, ваяния и зодчества, за несколько десятилетий удалось подготовить свыше шести тысяч мастеров. Речь идет о живописцах, скульпторах, графиках, архитекторах, реставраторах и искусствоведах.

Выставка включает работы более 180 авторов, охватывающие период с 1934 года по наши дни. Посетители увидят произведения студентов и педагогов. Акцент сделан на 1960–1990-е годы - время активного развития института. Экспозиция будет сопровождаться видеороликами с документальными съемками, интервью и хроникой.

В музее-панораме «Бородинская битва» с 19 февраля также начала работать выставка «И трубы их медные славу поют». Ее посвятили военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX столетия.

Выставки Художники Москва
19 февраля 2024, 10:09
Многофункциональный конгресс-центр с паркингом и гостиницей построят в Таганском районе Москвы — Ефимов
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Многофункциональный конгресс-центр возведут в Центральном административном округе столицы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Город выделит под объект участок в Таганском районе без проведения торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город одобрил предоставление инвестору земельного участка площадью 0,27 гектара на Котельнической набережной. Инвестор построит многофункциональный конгресс-центр с подземным паркингом и пятизвездочной гостиницей. Общая площадь нового объекта составит почти 11 тысяч квадратных метров», - рассказал Ефимов.

Участок, на котором возведут новый объект, располагается по адресу: Котельническая набережная, владение 17/1. Компания получит землю в аренду на пять лет без проведения торгов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь гостиницы в новом конгресс-центре составит 490 квадратных метров. В отеле планируют создать 14 номеров.

«Для возведения подземного паркинга будет отведено 4,3 тысячи квадратных метров», - добавил Гаман.

Масштабные инвестиционные проекты - это особая форма сотрудничества столицы и бизнеса, используемая с 2016 года. На статус МаИП могут претендовать проекты, помогающие увеличивать количество рабочих мест, развивать городскую инфраструктуру и повышать объем инвестиций в экономику Москвы. Мэр города Сергей Собянин не раз подчеркивал важность создания развитой инфраструктуры.

«Этот проект позволит создать в городе еще одну комфортную площадку для проведения различных мероприятий, а дополнительная гостиничная функция позволит удобно разместить гостей из других городов и стран», - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Недвижимость Экономика Москва
19 февраля 2024, 09:41
Более 55 спортивных объектов обновят в Москве
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До конца этого года в Москве планируют отремонтировать 56 спортивных объектов. В 2023-м обновили 52 таких сооружения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он перечислил знаковые спортобъекты, на которых уже провели ремонтные работы. Среди них конноспортивный комплекс «Битца», стадион «Авангард» и стадион «Десна» в поселении Первомайском.

Глава города уточнил, что спорткомплексы на улицах Габричевского и 16-й Парковой также привели в порядок.

В этом году комплексный ремонт охватит 16 объектов, в следующем году - еще 19. Работы планируют выполнить в новом формате, то есть обустроить комфортные спортивные зоны и места ожидания.

В Москве также проведут капремонт свыше 2,3 тысячи домов до конца 2024-го. В них планируют установить 2642 новых лифта.

Спортсмены Ремонтные работы Сергей Собянин Москва

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