Москва сэкономила 23,4 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках

«По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить их и сэкономить 23,4 миллиарда рублей бюджетных средств», - рассказала Багреева.

В период с января по сентябрь 2023 года эксперты выдали более двух тысяч заключений, а заявленная сумма закупок составила более 810 миллиардов рублей.

Проверку достоверности цены проводили для контрактов на сумму более 30 миллионов (в рамках 44-ФЗ) и 50 миллионов (при закупке по 223-ФЗ).

Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю - подрядчиков найдут для строительства, ремонта, благоустройства и других работ.