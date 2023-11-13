Москва сэкономила 23,4 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках
За девять месяцев 2023 года столица сэкономила 23,4 миллиарда рублей благодаря технологии формирования и экспертизе начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок. Об этом сообщила руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить их и сэкономить 23,4 миллиарда рублей бюджетных средств», - рассказала Багреева.
В период с января по сентябрь 2023 года эксперты выдали более двух тысяч заключений, а заявленная сумма закупок составила более 810 миллиардов рублей.
Проверку достоверности цены проводили для контрактов на сумму более 30 миллионов (в рамках 44-ФЗ) и 50 миллионов (при закупке по 223-ФЗ).
Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю - подрядчиков найдут для строительства, ремонта, благоустройства и других работ.