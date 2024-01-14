14 января 2024, 16:33

Москва сдала в аренду девять объектов по льготной программе в 2023 году

РИА «Новости»
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В Москве за минувший год инвесторы взяли в аренду по программе «Один рубль за квадратный метр в год» девять зданий. В их числе — три объекта культурного наследия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве за минувший год инвесторы взяли в аренду по программе «Один рубль за квадратный метр в год» девять зданий. В их числе - три объекта культурного наследия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на льготных условиях город сдал в аренду дом скульптора Андреева, деревянный дом купца Виноградова и усадьбу Шубиных.

По словам мэра, благодаря программе в столице появилась дополнительная возможность проводить реставрацию и сохранять памятники архитектуры, а также отдавать городские здания под частные школы и детские сады, гостиницы.

«Все остаются в выигрыше. Город преображается, а бизнес пользуется столичной недвижимостью по символической цене», - подчеркнул Собянин.

Желающим присоединиться к программе необходимо поучаствовать в городском аукционе.

Власти Москвы в январе также выставят на торги свыше 60 парковочных мест на западе столицы. Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 и 18 января.

Аукционы Реставрация Недвижимость Сергей Собянин Москва
14 января 2024, 17:35
Генпродюсер «Матч ТВ» поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах
РИА «Новости»
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В этом году с 15 по 17 марта будут выбирать главу государства. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин выразил поддержку выдвижению Владимира Путина на президентских выборах, сообщило агентство «Москва».

«Безусловно, я поддерживаю действующего президента Владимира Владимировича Путина», - подчеркнул Тащин.

Он рассказал, что почти до середины 90-х он посещал тренировки по футболу в спортшколе «Динамо». Однако на месте манежа открыли вещевой рынок, и занятия для него закончилась.

В наше время шестилетний сын Тащина занимается в футбольной школе со всеми условиями для совершенствования навыков игры, включая манежи, экипировку и профессиональных тренеров. Генпродюсер уверен, что это заслуга сильного лидера - такого, как Путин.

«Несмотря на все сложности и экономические санкции, мы видим экономический рост страны, программу импортозамещения, которая работает», - добавил Тащин.

Хоккеист Гуськов также поддержал выдвижение Путина на выборы президента в марте-2024. Спортсмен назвал его многолетним лидером России, который уверенно действует во благо своего государства.

Владимир Путин Выборы президента — 2024 Москва
14 января 2024, 17:03
Почти 3,5 миллиона маршрутов построили в сервисе «Метро Москвы» за новогодние каникулы
Freepik
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В дни новогодних праздников пользователи приложения «Метро Москвы» построили примерно три с половиной миллиона маршрутов. Всего с момента запуска сервиса — около 5,5 миллиона, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В дни новогодних праздников пользователи приложения «Метро Москвы» построили примерно три с половиной миллиона маршрутов. Всего с момента запуска сервиса - около 5,5 миллиона, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы сделали приложение „Метро Москвы“ максимально удобным и полезным для пассажиров», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что благодаря сервису можно управлять картой «Тройка» в онлайн-режиме и покупать билеты на междугородние автобусы. Приложение позволяет выстраивать различные маршруты на метро МЦК, МЦД и карте города.

Схема включает 18 специальных фильтров. Они помогут найти бюджетное кафе, зарядку и многое другое. Раздел время в пути подскажет, когда приедет поезд и какой вагон выбрать для пересадки. Выбирая маршруты через БКЛ, предлагается изучить видео наземной пересадки со станций «Текстильщики», «Авиамоторная», «Электрозаводская»‎. Каждые 10 секунд обновляются данные о загруженности вагонов в режиме онлайн.

С 2013 года в Москве также выпустили свыше 50 миллионов карт «Тройка». За эти годы документ стал не только удобным проездным, но и многофункциональным помощником для пассажиров.

Метро Технологии Дептранс Москвы Москва
14 января 2024, 16:06
Москву засыпет снегом на следующей неделе
Телеканал «360»
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На Москву обрушатся обильные снегопады на предстоящей неделе. В ближайшие дни выпадет почти половина от месячной нормы осадков, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков или до 30-40% от месячной нормы», - уточнил он.

Метеоролог добавил, что сугробы в столице вырастут на пять-восемь сантиметров. Сейчас высота снежного покрова находится в пределах от 24 до 41 сантиметра.

Тишковец пообещал москвичам и гостям мегаполиса мягкую и снежную зимнюю погоду в течение следующей недели.

Аномальные морозы, накрывшие Москву, также пошли на спад. Ночь на 14 января завершила серию холодных дней. Специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали -22,5 градуса. В центре столицы, на Балчуге показатели достигли -17,5 градуса, у МГУ -20,2 градуса и у Тушина - минус 24,6 градуса.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
14 января 2024, 14:55
Московские учебные заведения продолжат оснащать роботами
Freepik
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В наступившем году московские учебные заведения оборудуют роботами. Все машины разработали местные производители, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в МГТУ имени Баумана уже есть робот с техническим зрением и 2D-камерой. С помощью него будут проводить хирургические операции. Московский приборостроительный техникум оснастили роботом широкого спектра применения.

В ближайшем будущем в РЭУ имени Плеханова в новой лаборатории робототехники появится роботизированная сварочная система, установка для загрузки станка и система по укладке и перемещению объектов.

Глава города отметил, что роботы помогут студентам освоить работу с оборудованием, которое автоматизирует производство. Есть вероятность, что обучающиеся начнут самостоятельно разрабатывать, внедрять и управлять такими машинами.

Производитель не только поставляет роботов в учебные заведения, но и способствует обучению инженеров по проекту «Московская техническая школа».

Столичное предприятие также запустило экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты. Они готовят кофе без участия человека, а также принимают заказы и оплату.

Роботы Искусственный интеллект Сергей Собянин Москва

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