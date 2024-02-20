20 февраля 2024, 09:52

Москва продаст с молотка здание около Донского монастыря

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Москве через аукцион продадут одноэтажное здание, расположенное рядом с Донским монастырем. Объект свободного назначения подойдет под различные коммерческие цели, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Здание площадью в 14,8 «квадратов» построили в 1960 году. Рядом с ним расположены остановки общественного транспорта, в пешей доступности станция метро «Шаболовская». Цену объекта определят во время торгов.

Для участия в них необходимо подать заявку до 28 февраля.

Торги состоятся 12 марта в онлайн-режиме на электронной торговой площадке «Росэлторг». Участникам нужно зарегистрироваться и иметь квалифицированную электронную подпись.

Город также выставил на аукцион 25 машино-мест в подземном гараже в Таганском районе. Торги проведут 29 февраля и 1 марта. Площадь лотов составляет от 15 до 18 квадратных метров.

Аукционы Недвижимость Бизнес Москва
20 февраля 2024, 10:31
Москвичей «серебряного» возраста пригласили на курсы для любителей моды
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Проект «Московское долголетие» подготовило курсы для пожилых горожан, которые увлекаются модой. К занятиям приступили уже свыше 18,6 тысячи человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Больше 250 групп сформировали по направлению «Красота и стиль» для обучения пожилых москвичей. Участников проекта на мастер-классах научат наносить макияж, ухаживать за волосами и кожей, а также ознакомят с историей моды.

Кроме того, для пенсионеров открыли школу моделей, где можно освоить мастерство дефилирования, позирования перед камерой, а также узнать о правильном подборе образов.

После обучения многие москвичи выступают на больших городских площадках. К примеру, пенсионеры стали участниками трех сезонов «Мастерской дизайнеров». Они представили 15 авторских коллекций вместе с известными модельерами.

Помимо этого, участники проекта увлекаются литературой. На днях центр московского долголетия на Малой Дмитровке презентовал книгу «Москва долголетняя». В ней собрано около 100 произведений 51 автора «серебряного» возраста.

Мода Пенсионеры Активное долголетие Москва
20 февраля 2024, 10:23
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Москве до вечера среды. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Предупреждение о скользких дорогах, объявленное вчера до 11:00, сохранится в столичном регионе до вечера 21 февраля.

«Период предупреждения - до 21:00 21 февраля», - объявили синоптики.

При этом в городе будет морозно. Вторник, 20 февраля, станет самым холодным днем на этой неделе. Столбики термометра опустятся до -6 градусов.

Холод сохранится и в среду, но уже к концу недели погода начнет меняться и становиться более комфортной. В четверг пройдет небольшой снег.

В праздничные выходные в Москве значительно потеплеет. В День защитника Отечества жителей и гостей столицы ждет мягкая мартовская погода. Однако снег в столице окончательно сойдет только в первой декаде апреля.

Гидрометцентр РФ Погода Погода в Москве Москва
20 февраля 2024, 09:20
Свыше 350 спортплощадок открыли в московских образовательных организациях
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве открыты 354 спортплощадки на базе образовательных организаций. Они доступны для всех желающих во внеучебное время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это лыжные трассы, катки с естественным льдом и снежные горки. Когда там не занимаются ученики, они открыты для всех горожан», - уточнил он.

Глава города отметил, что у Московского дворца пионеров жители столицы могут посетить стадион, заняться спортом на любой из двух лыжных трасс, а также на хоккейной коробке и на катке, который оснащен раздевалками.

В Центре творчества «Гермес» для посетителей доступны три катка. Там можно принять участие в мастер-классах по безопасному катанию, эстафетах на коньках и развлекательных интерактивных программах.

В Центре творчества «Пресня» проводят занятия для детей, а в свободное от уроков время на каток приглашают всех желающих.

Собянин также рассказал, что за этот год в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов. Работы проведут по новому стандарту, включая обустройство комфортных спортивных зон и мест ожидания.

Спортсмены Сергей Собянин Москва
20 февраля 2024, 09:09
Ефимов: более 4 тысяч рабочих мест создадут в ЮАО Москвы по городской программе
Читайте нас в: Google Новости
Детские образовательные учреждения, офисные здания, поликлиника, спорткомплекс, музей и торговый центр появятся в шести районах на юге столицы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По городской программе инвесторам предоставляют льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. Чтобы получить преференции, девелопер должен вложить дополнительные деньги в создание объекта, где появятся новые рабочие места.

«Девелоперы реализуют в Южном административном округе ряд проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Они дадут городу свыше четырех тысяч рабочих мест, более 800 из которых обеспечат сотрудниками спорткомплекс и музей», - сказал Ефимов.

Он отметил, что столица активно стимулирует девелоперов возводить культурные объекты. Для этого город повысил коэффициент льготы при строительстве театров, музеев, выставочных или концертных залов с 0,3 до 0,8.

«Вместе с этим был введен контроль профильной эксплуатации объекта в течение пяти лет», - добавил заместитель мэра Москвы.

На Автозаводской улице появится Музей искусств, где будут проходить выставки и тематические мероприятия. Культурное учреждение сможет принимать до 1,5 тысячи посетителей одновременно.

В Бирюлеве-Восточном инвесторы возведут многофункциональный офисный комплекс, поликлинику на 200 посещений в смену, детские образовательные учреждения и торговый центр. Общая площадь объектов составит более 217 тысяч квадратных метров.

«Офисные комплексы в составе деловых кварталов дадут городу более двух тысяч рабочих мест. На территории бизнес-центров разместят всю необходимую для комфортной работы инфраструктуру», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что проект реализуют в соответствии с современными мировыми стандартами.

В Нагатинском Затоне построят деловой квартал. Новые детсады и школы появятся в Москворечье-Сабурове, Южном Чертанове, Царицыне и Даниловском районе. Строительство новых жилых комплексов предусматривает возведение трех школ на 2875 мест и семи детских садов на 1630 воспитанников.

«Инвесторы активно участвуют в создании социальной, бытовой, спортивной и культурной среды рядом с новостройками. Комплексный подход подробно прорабатывается на этапе подготовке градостроительной документации», - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

За четыре года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы столицы. С инвесторами заключили свыше 70 соглашений, предусматривающих возведение более трех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. В этот список входят промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Стать участникам городской программы могут как девелоперы, планирующие реализацию проекта, так и застройщики, которые уже возводят жилье в столице. Участки под жилую застройку и создание мест приложения труда могут располагаться в разных районах. Заявки на участие в программе принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Работа Экономика Москва

Новости по теме