Москва продала на городских торгах 70 земельных участков

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С марта 2023 года процесс аренды или покупки земельных участков для строительства частных домов в Москве стал более удобным и простым благодаря переходу на электронный формат торгов. Теперь информацию об аукционах стали публиковать на инвестиционном портале столицы, а для участия в них необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг». Это стало возможным благодаря изменениям в Земельном кодексе Российской Федерации.

Онлайн-формат упростил процедуру реализации земли в столице и позволил участникам экономить время на всех этапах городских торгов.

Ранее стало известно о том, что прямой эфир для предпринимателей по вопросу аренды земли пройдет в Подмосковье 28 сентября.

Наибольшая конкуренция была на аукционах по аренде и продаже земельных участков для ИЖС, где на каждый лот претендовали в среднем по 10 участников.