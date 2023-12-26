Москва приняла в собственность более 300 бесхозяйных объектов

«С начала 2023 года город принял в собственность 311 бесхозяйных объектов общей площадью 139 тысяч квадратных метров. Из них 144 - это здания, еще 167 - объекты инженерной инфраструктуры», - уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

В пресс-службе ведомства уточнили, что бесхозяйным имуществом считаются объекты, у которых нет владельца, он неизвестен или отказался от своих прав. Такие объекты могли представлять опасность для жизни и здоровья москвичей, так как были заброшены и разрушались. Их отремонтируют, сдадут в аренду или будут использовать для нужд столицы.

В 2023 году в суд подали 368 исковых заявлений о признании за Москвой прав собственности на бесхозяйные объекты недвижимости площадью 229 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, столица передает в аренду частным организациям недвижимость по программе повышения эффективности управления. Например, в этом году город передал шесть спортивных объектов.