Москва предоставила льготы по аренде помещений соцпредприятиям

«Компании, имеющие статус социального предприятия, занимают свыше тысячи квадратных метров городских помещений, полученных ранее без проведения торгов. Им предоставлена льготная ставка аренды в размере 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год», - уточнил он.

Гаман отметил, что за этого год компании смогут сэкономить 21,3 миллиона рублей. Статус социального предприятия с 2020 года вправе получить компании, которые устраивают на работу сотрудников из социально уязвимых групп, продают выпускаемые ими товары, производят для этих категорий населения продукцию или предоставляют им услуги, а также проводят образовательную или культурно-просветительскую деятельность.

Благодаря такому статусу для организаций предусмотрена материальная, образовательная, информационная помощь, а с прошлого года - и имущественная.

Для получения льготной ставки бизнесменам нужно подать заявку в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. Документы можно отправить в бумажном формате по почте или онлайн через сервис «Электронная приемная» на mos.ru.

Ранее московская компания увеличила выпуск профнастила на 12%. Достичь таких показателей удалось благодаря нацпроекту.