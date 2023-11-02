02 ноября 2023, 08:42

Москва предоставила льготы по аренде помещений соцпредприятиям

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Трем московским социальным предприятиям власти предоставили льготы по аренде помещений. Ежегодная ставка аренды превысила четыре тысячи рублей за «квадрат», сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Компании, имеющие статус социального предприятия, занимают свыше тысячи квадратных метров городских помещений, полученных ранее без проведения торгов. Им предоставлена льготная ставка аренды в размере 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год», - уточнил он.

Гаман отметил, что за этого год компании смогут сэкономить 21,3 миллиона рублей. Статус социального предприятия с 2020 года вправе получить компании, которые устраивают на работу сотрудников из социально уязвимых групп, продают выпускаемые ими товары, производят для этих категорий населения продукцию или предоставляют им услуги, а также проводят образовательную или культурно-просветительскую деятельность.

Благодаря такому статусу для организаций предусмотрена материальная, образовательная, информационная помощь, а с прошлого года - и имущественная.

Для получения льготной ставки бизнесменам нужно подать заявку в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. Документы можно отправить в бумажном формате по почте или онлайн через сервис «Электронная приемная» на mos.ru.

Ранее московская компания увеличила выпуск профнастила на 12%. Достичь таких показателей удалось благодаря нацпроекту.

Льготы Бизнес Москва 2023
02 ноября 2023, 08:49
Москвичам пообещали похолодание и дожди в четверг
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
После рекордного тепла на Москву постепенно надвигается непогода. В четверг жителей и гостей столицы ждут осадки и понижение температуры до +9 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

После рекордного тепла на Москву постепенно надвигается непогода. В четверг жителей и гостей столицы ждут осадки и понижение температуры до 9 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, 2 ноября в Москве будет облачная погода и пройдут дожди. В дневное время суток воздух прогреется до 7… 9 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут 5… 10 градусов. В ночные часы температура опустится до -2 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что метеозима придет с опозданием - после 15 ноября. В последнюю неделю месяца ожидаются минусовые температуры. Тогда же сформируется устойчивый снежный покров, появятся небольшие сугробы - от двух до пяти сантиметров.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
01 ноября 2023, 18:57
Заброшенный туберкулезный санаторий выставили на продажу в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Москва выставила на продажу заброшенный туберкулезный санаторий № 14 и два земельных участка, расположенных в деревне Рассказовка. Информация об этом появилась на столичном инвестиционном портале.

На аукционе представят два земельных участка общей площадью более 14,3 гектара и 12 зданий почти на 11 165 квадратных метров. Стартовая цена лота составит 971 миллиона 926 тысяч рублей. Торги пройдут в середине декабря.

Победитель аукциона построит и передаст в собственность Москвы учебно-воспитательный комплекс на 600 мест, из которых 200 будут предназначены для дошкольного, а оставшиеся 400 - для общего образования.

Ранее коммерческое помещение площадью 69 квадратных метров на первом этаже жилого дома выставили на торги в Балашихе.

Аукционы Москва 2023
01 ноября 2023, 18:16
Пешеходный переход на улице Медиков в Москве откроют в 2024 году
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Южном округе Москвы в четвертом квартале следующего года планируют открыть пешеходный переход. Он появится на улице Медиков, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К строительству перехода мы приступили осенью 2022 года. Сейчас общая готовность объекта составляет 60%. В настоящее время идет отделка лестничных сходов и тоннельной части, ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем», - уточнил он.

Заммэра отметил, что дорожники установили шпунтовое ограждение и конструкции из монолитного железобетона, а также поставили защитный экран из труб под путями МЦД-2. Кроме того, специалисты уже завершили гидроизоляционные работы.

По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, по проекту возведут подземный пешеходный переход, протяженность которого составит около ста метров. Там обустроят четыре лестничных сходов и три лифта.

Пешеходный переход позволит жителям комфортно переходить под автодорогой рядом с пересечением улицы Медиков с Каспийской улицей и под железнодорожными путями МЦД-2 по пути в парк «Борисовские пруды».

Ранее дорожники приступили в капитальному ремонту эстакады на Варшавском шоссе в Северном Бутове. Во время работ движение транспорта перекрывать полностью не будут.

Строительство Дороги Москва 2023
01 ноября 2023, 18:14
Две новостройки по реновации появятся в московском районе Солнцево
ИЦПМ
Читайте нас в: Google Новости
В столичном районе Солнцево построят два жилых дома общей площадью около 83 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Работы пройдут по адресу: улица Матросова, владение 21-29. Здания не превысят 80 метров. Их архитектурную концепцию разработают позже. Прилегающую территорию благоустроят.

«Дома будут построены с учетом всех строительных нормативов и станут достойным дополнением развивающейся городской среды в этом районе», - отметила Княжевская.

Ранее первую новостройку по реновации начали заселять в московском районе Новогиреево. Более 450 жителям ветхих пятиэтажек разослали предложения с равнозначными квартирами.

Также заммэра столицы Андрей Бочкарев рассказал о 40 социальных объектах , которые построят в кварталах реновации в Москве до конца 2026 года.

Строительство Москва 2023

Новости по теме