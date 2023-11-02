Москва предоставила льготы по аренде помещений соцпредприятиям
Трем московским социальным предприятиям власти предоставили льготы по аренде помещений. Ежегодная ставка аренды превысила четыре тысячи рублей за «квадрат», сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
«Компании, имеющие статус социального предприятия, занимают свыше тысячи квадратных метров городских помещений, полученных ранее без проведения торгов. Им предоставлена льготная ставка аренды в размере 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год», - уточнил он.
Гаман отметил, что за этого год компании смогут сэкономить 21,3 миллиона рублей. Статус социального предприятия с 2020 года вправе получить компании, которые устраивают на работу сотрудников из социально уязвимых групп, продают выпускаемые ими товары, производят для этих категорий населения продукцию или предоставляют им услуги, а также проводят образовательную или культурно-просветительскую деятельность.
Благодаря такому статусу для организаций предусмотрена материальная, образовательная, информационная помощь, а с прошлого года - и имущественная.
Для получения льготной ставки бизнесменам нужно подать заявку в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. Документы можно отправить в бумажном формате по почте или онлайн через сервис «Электронная приемная» на mos.ru.
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