Москва поможет разработчикам инновационных технологий погасить проценты по кредитам

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«Город впервые будет помогать гасить проценты по кредитам. Возьмем на себя до 18%, закрыв ключевую ставку ЦБ в 13% и плюсом еще 5%», - уточнил он.

Таким образом, добавил Собянин, инноваторам будут доступны кредиты в 3,5% годовых на срок до трех лет.

Заемы выдадут столичным разработчикам под залог интеллектуальной собственности. Для того, чтобы они знали, как правильно распорядиться этим правом, московский инновационный кластер (МИК) проведет образовательную программу.

Ранее в столице стартовал третий этап приема заявок на получение грантов участниками МИК.

Заявки можно подать до 1 ноября.