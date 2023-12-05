05 декабря 2023, 09:59

Москва получила наивысший кредитный рейтинг

Сайт мэра и правительства Москвы
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Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Москве наивысший показатель кредитоспособности по национальной шкале. Это связано с высоким уровнем экономики в городе, умеренно высокой степенью инвестиционной привлекательности, пояснила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«Аналитики отметили сбалансированную денежно-кредитную политику правительства Москвы и динамичное развитие экономики города. Она вернулась на траекторию устойчивого роста после периода неопределенности, связанного с санкционным давлением недружественных стран», - отметила она.

Зяббарова добавила, что в городе высокими темпами растет промышленное производство, динамично развивается малое и среднее предпринимательство, а также стабильной остается ситуация на рынке труда.

Кроме этого, в ближайшее время ожидается и рост доходов московского бюджета. По сравнению с 2022 годом, текущий покажет на 12% больше.

Также специалисты подчеркнули, что объем инвестиций в основной капитал столицы по итогам прошлого года вырос на 2,2% по сравнению с 2021-м и составил 5,9 триллиона рублей, а в первом полугодии текущего года на 5% увеличились инвестиции. К концу года он должен показать на 7,5% больше.

Помимо вышеперечисленного, «Эксперт РА» присвоил кредитные рейтинги на уровне ruAAA облигациям города 72, 73 и 74-го выпусков и зеленых облигаций Москвы для населения.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг компании «Мособлэнерго» на уровне АА+ «Стабильный».

Москва 2023
05 декабря 2023, 09:27
Автомастерская с парковкой появится недалеко от аэропорта Внуково
Сайт мэра и правительства Москвы
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В полукилометре от аэропорта Внуково на земельном участке площадью 0,36 гектара появится автомастерская с парковкой. Она будет расположена недалеко от пересечения Боровского и Внуковского шоссе, рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

«В течение 5,5 года инвестор сможет построить объект гаражного назначения и разместить там мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей площадью более 6,14 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Кроме этого, в течение 28 месяцев он должен получить разрешение на строительство, а еще через 19 месяцев - завершить работы нулевого цикла.

Вся информация о торгах доступна на сайте.

Ранее предприниматели получили возможность приобрести крупное торговое помещение в районе Раменки в Москве. В нем можно открыть ресторан или другое предприятие сферы услуг.

Строительство Москва 2023
04 декабря 2023, 19:24
Холода и снегопад заставят остановиться «Солнце Москвы»
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Колесо обозрения «Солнце Москвы» может приостановить свою работу в связи с предупреждением МЧС о скором понижении температуры в столице на 10 градусов ниже климатической нормы. Информацию об этом разместили на сайте аттракциона.

В пресс-служба отметили, что регламент эксплуатации, установленный производителем колеса обозрения, позволит использовать его при температуре не ниже -10 градусов и при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

Если погодные условия не будут соответствовать этим требованиям, для безопасности посетителей и сохранности оборудования поездки на колесе могут приостановить.

Посетителям рекомендовали заранее уточнять информацию о работе аттракциона.

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень опасности из-за морозов. Он будет действовать с 00:00 5 декабря до 23:00 8 декабря.

Отдых Москва 2023
04 декабря 2023, 18:40
Новостройку по реновации на 268 квартир ввели на западе Москвы
РИА «Новости»
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В Москве в районе Можайский ввели в эксплуатацию новый жилой дом на 268 квартир, построенный в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В Можайском районе по адресу улица Толбухина, дом 2, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации», - отметил он.

Новостройка расположена в непосредственной близости от нескольких станций - метро «Молодежная», «Кунцевская» и «Сетунь» МЦД-1.

На первом этаже появятся коммерческие помещения. Двухсекционное здание также оборудовали подземной автостоянкой. Фасады кофейного цвета частично декорировали кирпичом. В конструкции дома предусмотрели металлические короба для кондиционеров и застекленные лоджии. Семь квартир адаптировали для жильцов с ограниченными возможностями.

Внутри здания сделали колясочную, кладовую и зону размещения почтовых ящиков. Жители смогут пользоваться современными грузопассажирскими лифтами с визуальными и тактильными средствами информации.

Прилегающую к дому территорию благоустроили. Там появились зеленые насаждения, деревья и кустарники.

Ранее стало известно о том, что дом по программе реновации построят на Кутузовском проспекте в Москве.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
04 декабря 2023, 17:42
Учебный корпус на 400 мест построят на севере Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Строители приступили к устройству внутренних инженерных сетей в новом учебном корпусе, расположенном на улице Правды в Москве. Уровень готовности объекта составил около 70%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание возведет застройщик АНО «РСИ». В нем смогут учиться 400 детей мест - 200 школьников и 200 дошкольников. Учебный корпус введут в эксплуатацию в 2024 году.

Школьный блок оборудуют кабинетами, включая индивидуальные помещения логопеда и педагога-психолога, кухней с полным технологическим циклом, медицинским отделением, спортивным и актовым залами, информационным центром с читальным залом и медиатекой.

В дошкольном отделении предусмотрят комнаты для групп со спальнями, буфетами и игровыми зонами. Здесь также разместят кабинеты психологов и логопедов, а также специализированные помещения для занятий музыкой, спортом и развивающими дисциплинами.

Ранее готовность библиотечного корпуса МГТУ имени Баумана в Москве оценили в 90%.

Строительство Москва 2023

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