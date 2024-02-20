Москва получила более 830 тысяч упаковок лекарств с помощью офсетных контрактов

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«Офсеты - особый способ взаимодействия столицы и бизнеса. Инвесторы запускают на территории Москвы производства ключевых товаров, а город, в свою очередь, гарантирует их закупку в течение многих лет», - отметил он.

По словам мэра, власти заключили восемь офсетных соглашений, которые гарантируют поставку лекарств. В столице займутся производством противоглаукомных, противоопухолевых, анальгезирующих препаратов.

Восьмой офсет, подписанный в этом году, подразумевает выпуск антидепрессантов, нейролептиков и других лекарств по 43 международным непатентованным наименованиям.

Собянин добавил, что в общей сложности в Москве оформили уже 17 офсетных контрактов. Это позволит городу получить примерно 87 миллиардов рублей инвестиций и свыше 6,5 тысячи рабочих мест.

Президент России Владимир Путин также заявил о доле жизненно важных препаратов , производимых в стране. По его словам, 75% таких лекарств выпускают отечественные компании.