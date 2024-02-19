19 февраля 2024, 12:04

Москва плавно перейдет из зимы в весну на этой неделе

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В Москве на этой неделе будет изменчивая погода. Однако праздничные дни порадуют жителей и гостей столицы оттепелью, сообщил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Нас ожидают два морозных дня - вторник и среда, но в среду уже начнутся изменения погоды. С запада подойдет теплый фронт, начнется где-то во второй половине дня слабый снег и температура пойдет вверх», - уточнил он.

По словам Шувалова, 22 и 23 февраля столбики термометра продолжат ползти вверх. В четверг пройдет небольшой снег с примесью мокрого и температура приблизится к нулю градусов. В пятницу воздух прогреется до 0…+2 градусов.

«В субботу к теплой погоде будет примешиваться дождь, а так температура +1…+3 градуса на все выходные и праздничные дни. То есть мы так плавно переходим из зимы в весну на этой неделе», - пояснил метеоролог.

Он подчеркнул, что о наступлении настоящей весны еще говорить рано. Например, во многих российских регионах еще ударят 20-градусные морозы.

Ранее москвичам рассказали, что снег в столице сойдет в первой декаде апреля. По словам синоптиков, в марте сугробы будут самые высокие.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
19 февраля 2024, 11:06
Кафе, рестораны и магазины появятся на севере Москвы по программе КРТ
Телеканал «360»
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В московском районе Коптево реорганизуют по программе комплексного развития территорий неэффективно используемый участок с нежилой застройкой. О соответствующем решении сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В районе Коптево - проезд Черепановых, владение 64 - построим магазины, кафе, рестораны и другие общественно-деловые объекты», - отметил он.

Глава города уточнил, что в районе планируют сохранить уже существующий каток.

После завершения реализации проекта КРТ в районе появятся 26,1 тысячи квадратных метров недвижимости и 700 новых рабочих мест.

По словам Собянина, в Москве в общей сложности утвердили и начали реализовывать 63 проекта комплексного развития территорий.

Кроме того, в рамках КРТ в Москве возведут почти два миллиона квадратных метров жилья по реновации. Всего по программе планируется воплотить 228 проектов.

Строительство Сергей Собянин Москва
19 февраля 2024, 10:38
Свыше 2,5 тысячи заявок поступило на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры
Freepik
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Первый тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства стартует 25 февраля. О желании участвовать в нем заявили более 2,5 тысячи претендентов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Ежегодная премия грантов мэра Москвы дает возможность выявить молодые таланты. Столица поддерживает и помогает творческим детям развиваться в сфере культуры и искусства», - отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Он уточнил, что участникам предстоит пройти отбор в следующие два тура. Финалисты последнего тура, который состоится весной, смогут выступить на лучших площадках Москвы.

Жюри состоит из деятелей культуры и искусства, профессоров вузов и популярных артистов. Они определят лауреатов в каждой из номинаций. Выступления потенциальных победителей смогут увидеть все желающие в Московском международном доме музыки, Мемориальном музее Скрябина и на других площадках столицы.

Прием заявок завершили 15 февраля. На гранты претендовали солисты, 195 ансамблей, 66 оркестров и 69 хоровых коллективов. Пианисты столичных школ искусств направили свыше 310 заявок, еще более 290 - поступило от художников.

Школы искусств Москвы также подготовили масштабную концертную программу на 2024 год. Зрителей ждут свыше пяти тысячи мероприятий.

Дети Сергей Собянин конкурсы Москва
19 февраля 2024, 10:11
Москвичей пригласили на выставку «Выпуск. История. Суриковский» в «Зарядье»
Freepik
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В «Паркинг Галерее», расположенной в московском парке «Зарядье», 1 марта представят выставку «Выпуск. История. Суриковский». Посетители смогут ознакомиться с более чем 200 работами преподавателей и студентов Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Это масштабный выставочный цикл, посвященный наследию ведущих художественных и архитектурных вузов Москвы», - отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Экспозиция расскажет об истории Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова.

Одному из преемников училища живописи, ваяния и зодчества, за несколько десятилетий удалось подготовить свыше шести тысяч мастеров. Речь идет о живописцах, скульпторах, графиках, архитекторах, реставраторах и искусствоведах.

Выставка включает работы более 180 авторов, охватывающие период с 1934 года по наши дни. Посетители увидят произведения студентов и педагогов. Акцент сделан на 1960–1990-е годы - время активного развития института. Экспозиция будет сопровождаться видеороликами с документальными съемками, интервью и хроникой.

В музее-панораме «Бородинская битва» с 19 февраля также начала работать выставка «И трубы их медные славу поют». Ее посвятили военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX столетия.

Выставки Художники Москва
19 февраля 2024, 10:09
Многофункциональный конгресс-центр с паркингом и гостиницей построят в Таганском районе Москвы — Ефимов
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Многофункциональный конгресс-центр возведут в Центральном административном округе столицы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Город выделит под объект участок в Таганском районе без проведения торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город одобрил предоставление инвестору земельного участка площадью 0,27 гектара на Котельнической набережной. Инвестор построит многофункциональный конгресс-центр с подземным паркингом и пятизвездочной гостиницей. Общая площадь нового объекта составит почти 11 тысяч квадратных метров», - рассказал Ефимов.

Участок, на котором возведут новый объект, располагается по адресу: Котельническая набережная, владение 17/1. Компания получит землю в аренду на пять лет без проведения торгов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь гостиницы в новом конгресс-центре составит 490 квадратных метров. В отеле планируют создать 14 номеров.

«Для возведения подземного паркинга будет отведено 4,3 тысячи квадратных метров», - добавил Гаман.

Масштабные инвестиционные проекты - это особая форма сотрудничества столицы и бизнеса, используемая с 2016 года. На статус МаИП могут претендовать проекты, помогающие увеличивать количество рабочих мест, развивать городскую инфраструктуру и повышать объем инвестиций в экономику Москвы. Мэр города Сергей Собянин не раз подчеркивал важность создания развитой инфраструктуры.

«Этот проект позволит создать в городе еще одну комфортную площадку для проведения различных мероприятий, а дополнительная гостиничная функция позволит удобно разместить гостей из других городов и стран», - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Недвижимость Экономика Москва

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