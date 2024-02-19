Москва плавно перейдет из зимы в весну на этой неделе

«Нас ожидают два морозных дня - вторник и среда, но в среду уже начнутся изменения погоды. С запада подойдет теплый фронт, начнется где-то во второй половине дня слабый снег и температура пойдет вверх», - уточнил он.

По словам Шувалова, 22 и 23 февраля столбики термометра продолжат ползти вверх. В четверг пройдет небольшой снег с примесью мокрого и температура приблизится к нулю градусов. В пятницу воздух прогреется до 0…+2 градусов.

«В субботу к теплой погоде будет примешиваться дождь, а так температура +1…+3 градуса на все выходные и праздничные дни. То есть мы так плавно переходим из зимы в весну на этой неделе», - пояснил метеоролог.

Он подчеркнул, что о наступлении настоящей весны еще говорить рано. Например, во многих российских регионах еще ударят 20-градусные морозы.

Ранее москвичам рассказали, что снег в столице сойдет в первой декаде апреля. По словам синоптиков, в марте сугробы будут самые высокие.