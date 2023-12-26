Москва передала в аренду частным организациям шесть спортобъектов в этом году

«Пять объектов были переданы по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, которая с этого года реализуется департаментом спорта и департаментом экономической политики и развития города Москвы», - уточнила она.

Багреева отметила, что спортобъекты продолжат работать под управлением новых арендаторов. Программа предусматривает условия, по которым частные операторы на протяжении 25 лет должны будут использовать их по назначению. При этом арендаторы вправе сами выбирать, какие более востребованные спортивные услуги предоставлять.

Руководитель департамента добавила, что по программе передали в аренду теннисный корт в более чем тысячу квадратных метров, спортзал площадью 840 «квадратов», три спортивных комплекса общей площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров.

Шестой объект город передали в аренду на 15 лет частному лицу вне программы. Речь идет о манеже площадью более 2,1 тысячи квадратных метров. Инвестор планирует переоборудовать его в крытое ледовое поле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии хоккея в столице. В системе Москомспорта на бесплатной основе этим видом спорта занимаются больше пяти тысяч человек.

В этом году Москва передала в аренду частным организациям шесть объектов недвижимости для спортивных нужд. Среди них - теннисный корт, спортивные комплексы и манеж, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.