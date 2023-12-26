26 декабря 2023, 12:37

Москва передала в аренду частным организациям шесть спортобъектов в этом году

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В этом году Москва передала в аренду частным организациям шесть объектов недвижимости для спортивных нужд. Среди них — теннисный корт, спортивные комплексы и манеж, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Пять объектов были переданы по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, которая с этого года реализуется департаментом спорта и департаментом экономической политики и развития города Москвы», - уточнила она.

Багреева отметила, что спортобъекты продолжат работать под управлением новых арендаторов. Программа предусматривает условия, по которым частные операторы на протяжении 25 лет должны будут использовать их по назначению. При этом арендаторы вправе сами выбирать, какие более востребованные спортивные услуги предоставлять.

Руководитель департамента добавила, что по программе передали в аренду теннисный корт в более чем тысячу квадратных метров, спортзал площадью 840 «квадратов», три спортивных комплекса общей площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров.

Шестой объект город передали в аренду на 15 лет частному лицу вне программы. Речь идет о манеже площадью более 2,1 тысячи квадратных метров. Инвестор планирует переоборудовать его в крытое ледовое поле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии хоккея в столице. В системе Москомспорта на бесплатной основе этим видом спорта занимаются больше пяти тысяч человек.

В этом году Москва передала в аренду частным организациям шесть объектов недвижимости для спортивных нужд. Среди них - теннисный корт, спортивные комплексы и манеж, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Недвижимость Москва 2023
26 декабря 2023, 12:06
Более 2,3 тысячи жилых домов капитально отремонтировали за год в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве в этом году удалось капитально отремонтировать 2309 многоквартирных домов. Всего в программу капремонта вошли свыше 29 тысяч жилых зданий, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах», - отметил он.

Заммэра уточнил, что план работ составляют для каждого дома индивидуально, учитывая срок службы инженерных систем и их состояние.

Зимой специалисты могут проводить работы, на которые не влияет погода. Например, ремонтируют системы электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. С приходом теплого сезона начинаются работы по ремонту фасадов и плоских крыш.

Бирюков добавил, что московская программа капремонта подразумевает обновление 29 тысяч домов, общая площадь которых превысила 290 миллиона квадратных метров. В зданиях отремонтируют более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также заменят свыше 115 тысяч лифтов.

В Москве также капитально отремонтировали три дома, построенных по проекту архитектора Иосифа Ловейко. Они расположены на Котельнической, Краснопресненской набережных и проспекте Мира.

Недвижимость Ремонтные работы Москва 2023
26 декабря 2023, 12:04
Историческую аудиторию восстановили в Политехническом музее в Москве
Alexander Chaplygin/Russian Look/globallookpress
Читайте нас в: Google Новости
В Политехническом музее в Москве отреставрировали старую большую аудиторию. В ней воссоздали уникальную систему акустики по технологии XIX века. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства со ссылкой на пресс-службу Единого заказчика в сфере строительства.

Аудиторию площадью 260 квадратных метров, рассчитанную на 480 человек, открыли в 1877 году в центральном корпусе Музея прикладных знаний. В ней проводили собрания попечительского императорского совета музея и выступления известных ученых.

Главной особенностью помещения стала акустическая система, обеспечивавшая прекрасную слышимость без электрического звукоусиления. Однако из-за пожара в 1908 году и последовавшего переустройства в советское время уникальные решения оказались частично утрачены.

«По технологии XIX века специалисты воссоздали систему акустики с использованием десятков панелей из папье-маше и сохранившихся фрагментов гипса. Для улучшения слышимости под полом и потолком оставили пространства для воздуха», - говорится в сообщении.

Кроме того, реставраторы восстановили и модернизировали латунные вентиляционные решетки, которые до установки в здании парового отопления помогали регулировать температуру и влажность воздуха в помещении. Рабочие также воссоздали и установили двери, вернули архитектурный декор и дубовый паркетный пол.

Полностью реконструкцию планируется завершить в 2025 году. Сейчас завершают реставрацию парадной лестницы и химической лаборатории.

Ранее скульптуры «Времена года» вернули в усадьбу «Нескучное» в Москве после реставрации. Обновленную композицию установили на Главные ворота.

Музеи Реставрация Москва 2023
26 декабря 2023, 11:32
Москвичам пообещали аномальное новогоднее потепление
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Москвичей и гостей столицы в конце уходящего года ждет аномальное потепление. Плюсовая температура начнется с 29 декабря, сообщили «Метеовести» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«С пятницы стартует новая - еще более мощная оттепель. В субботу в мегаполисе до 3 градусов», - говорится в материале.

Во вторник в Москве воздух прогреется до 1 градуса, выпадет снег с дождем. В среду и четверг ожидается похолодание до −3…−4 градусов.

В Москве также зафиксировали новый исторический минимум атмосферного давления для 26 декабря. На базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к пяти утра показатели упали до 724,4 миллиметра.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается до минус шести градусов. В канун праздника будет теплее на три градуса.

Прогноз погоды Новый год Москва 2023 Погода в Москве
26 декабря 2023, 11:16
Московские ИИ-решения стали чаще использовать медучреждения Ямала
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
При помощи столичных нейросетей медики обработали свыше 60 тысяч лучевых исследований пациентов поликлиник и стационаров Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на заявление заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«За год почти в три раза выросло количество использующих московские нейросети медучреждений Ямала, и сегодня врачи 14 медицинских организаций региона пользуются умными алгоритмами при описании медицинских изображений», - уточнила она.

Ракова подчеркнула, что в следующем году совместная работа Москвы с ЯНАО продолжится. Столичные специалисты будут изучать исследования из медучреждений ЯНАО. Город предложит для анализа качественные сервисы, которые позволят выявлять сразу несколько патологий в одной анатомической зоне.

Заммэра добавила, что благодаря этому сотрудничеству возможности лучевой диагностики ЯНАО станут шире.

Ямальские врачи получили доступ к московским нейросетям в конце 2022 года на платформе HUB Telemed, которую создал Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.

Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе ИИ в сфере медицины за год. Особое внимание уделяют безопасности решений, которые используют при работе с данными пациентов столицы.

Здравоохранение Искусственный интеллект Врачи Москва 2023

Новости по теме