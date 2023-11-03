Москва передала соцучреждениям более 100 объектов за год

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, Москва передала образовательным организациям девять зданий и несколько помещений, общая площадь которых превысила 36 тысяч «квадратов». В частности, советам ветеранов предоставили шесть объектов в 422,3 квадратного метра, центры московского долголетия получили четыре помещения около 4,3 тысячи «квадратов», а досуговые учреждения - 15 помещений площадью более 3,1 тысячи квадратных метров.

Самые крупные из переданных объектов - новые здания для образовательных учреждений. К примеру, школе № 656 имени Макаренко на Бескудниковском бульваре предоставили здание, рассчитанное на 550 учеников. Площадь объекта составила более 10 тысяч квадратных метров. В Новой Москве детский сад для 350 воспитанников получил здание на улице Бориса Пастернака.

Помещения и здания предоставляют учреждениям на праве оперативного управления. Это значит, что они смогут устанавливать нужное оборудование, проводить ремонтные работы и оказывать жителям услуги.

Ранее власти Москвы в третьем квартале в рамках проведения торгов заключили 235 договоров купли-продажи коммерческих помещений с жителями города и предпринимателями. Общая сумма сделок составила 4,4 миллиарда рублей.