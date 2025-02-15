15 февраля 2025, 14:18

Москва открыла собственную ремонтную базу для пожарно-спасательных вертолетов

РИА «Новости»
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Пожарно-спасательные вертолеты Москвы больше не отправляют на ремонт в Ульяновск или Башкирию. Открытие собственного цеха на базе столичного авиацентра сократило стоимость и сроки работ в два раза, рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в начале этого года специалисты московской ремонтной мастерской вернули в строй вертолет Ка-32А. Сейчас в цехе работают над еще одним воздушным судном.

«В цехе трудятся больше 90 специалистов, а современное оборудование позволяет выполнять ремонт ключевых узлов и агрегатов, обработку металлов и сварку алюминия», - подчеркнул Собянин.

В распоряжении московской авиационной службы экстренного реагирования есть 12 вертолетов. Воздушные суда используют для эвакуации пострадавших в различных происшествиях, а также для тушения пожаров.

Вертолеты Сергей Собянин Москва
15 февраля 2025, 10:14
Торгово-развлекательный центр «Ботаника» открылся в столичном районе Ростокино
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В районе Ростокино на северо-востоке Москвы открылся торгово-развлекательный центр «Ботаника». Он стал частью одноименного торгово-офисного центра, где в рамках программы создания мест приложения труда появится больше тысячи рабочих мест.

По словам министра правительства столицы, главы городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, соглашение о его строительстве заключили еще в 2020 году.

Министр рассказал, что девелопер взял на себя обязательства возвести объект, в котором создадут рабочие места, в обмен на льготу за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

«Для Москвы это уже второй торговый объект, построенный в рамках программы МПТ - в начале 2024 года в Кузьминках ввели в эксплуатацию торговый центр, рассчитанный на 2 тысячи рабочих мест», - подчеркнул Гарбузов.

Целью программы стимулирования создания мест приложения труда стало формирование городской среды по принципу 15-минутного города, когда у жителей есть вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности от дома.

Для удобства людей ТРЦ интегрировали в состав транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад», а внутри расположили магазины, кафе, рестораны и пункты по оказанию бытовых услуг.

Директор по управлению проектами компании Pioneer Алексей Варламов отметил, что в зоне охвата торгового центра проживают более 400 тысяч человек. Благодаря соседству с парками и транспортной доступности он стал привлекательным местом для встреч и прогулок.

«На сегодняшний день подписаны договоры более чем на 80% торговых площадей. В ближайшее время начнут работать новые востребованные концепции, которые привлекут еще больше посетителей», - обратил внимание Варламов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда с 2020 года охватила уже почти все районы Москвы. Столичное правительство заключило свыше 140 соглашений инвесторами, которые запланировали строительство более шести миллионов квадратных метров недвижимости - учреждений культуры и спорта, новых промышленных предприятий, логистических комплексов и других объектов. Больше 2,2 триллиона рублей привлекут в развитие города и создание мест приложения труда, что в итоге позволит обеспечить Москву более 300 тысячами новых рабочих мест.

Застройщики могут направить заявку для участия в программе через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Строительство Рабочие места Недвижимость Правительство Москвы Москва
15 февраля 2025, 09:51
Рано попрощались с зимой. Москвичам пообещали значительное похолодание
РИА «Новости»
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Похолодание продолжится в Москве до конца следующей недели, и температура опустится ниже нормы. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в феврале жители столицы ощутят, что рано попрощались с зимой. Ночью столбик термометра будет опускаться до -18 градусов, а в течение недели температура установится на отметке ниже нормы.

«Это вполне нормальная зима - температура на четыре градуса ниже нормы», - сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что днем субботы москвичей ждут морозы до -8 градусов, в отдельных районах ожидается небольшой снег. К воскресенью, 16 февраля, температура воздуха в столице составит до -13 градусов, а в ночь на понедельник похолодает еще сильнее - до -15.

Со вторника, 18 февраля, начнется повышение атмосферного давления, ориентировочно к четвергу оно превысит норму на 15-20 миллиметров ртутного столба.

Ранее водителей предупредили о гололедице , которая ожидается в Подмосковье в конце недели. Министерство транспорта призвало автолюбителей быть предельно внимательными на дорогах.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
14 февраля 2025, 14:13
Москвичи выдвинули предложения по развитию рыбных рынков
РИА «Новости»
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Почти 24 тысячи человек поделились идеями, как развивать рыбные рынки в столице, в рамках проекта «Москва — на волне». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Москвичи направили больше 3,7 тысячи идей. Для реализации эксперты и сами пользователи отобрали 102», - добавила она.

Среди них - онлайн-трансляции мастер-классов по кулинарии, сервисы доставки, еженедельные акции с рыбными блюдами из разных стран мира. В соцсетях предложили брать интервью у поставщиков товаров и размещать афиши мероприятий. Также москвичи выступили за скидки в день рождения и подарочные наборы.

Всего в Москве работают два рыбных рынка - в Косине-Ухтомском и в Митине.

Ранее эксперты Рыбного союза рассказали, как выбрать самый экологически чистый продукт.

Почти 24 тысячи человек поделились идеями, как развивать рыбные рынки в столице, в рамках проекта «Москва - на волне». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Продукты Правительство Москвы Москва Наталья Сергунина
14 февраля 2025, 10:20
Ефимов: инвестор откроет производство готовых блюд в ТиНАО
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Промышленно-производственный комплекс по выпуску готовых блюд откроют в Краснопахорском районе Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новое предприятие войдет в крупный пищевой кластер, который сформируется в Краснопахорском районе Троицкого административного округа.

Для строительства комплекса по выпуску готовой продукции власти города предоставили участок площадью в 20 гектаров. Предприятие обеспечит рабочими местами до тысячи местных жителей.

Масштабные инвестиционные проекты получают всестороннюю поддержку по поручению Сергея Собянина и способствуют активному развитию транспортной и промышленной инфраструктуры столицы.

Разработчики проектов промышленных объектов в своей работе обращают внимание не только на работу будущих заводов или фабрик, но и на то, как они вольются в существующую инфраструктуру, включая транспортную сеть. Все эти факторы учли при изменении площади будущей площадки, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Участок находится в Троицком округе Москвы по адресу: квартал 216, земельный участок 5/1. За изменением технико-экономических показателей обратился сам заказчик. В результате это позволит увеличить площадь здания и обеспечить объект новыми функциональными зонами», - отметил она.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что земельный участок расположен около деревни Троицкое. Инвестор взял его в аренду на пять лет по ставке один рубль в год.

«Для таких объектов в столице действует особый порядок выделения земли для строительства - без проведения торгов. Договор заключен на пять лет, в течение которых должно завершиться возведение комплекса», - пояснил он.

Купившая участок компания давно работает на российском рынке и обеспечивает поставки готовых блюд и полуфабрикатов пассажирские скоростные поезда, социальные и медицинские учреждения, государственные и коммерческие предприятия по всей стране. Собственные производственные площадки фирмы уже работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года Москва предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Он подчеркнул, что для размещения производства Москомархитектура внесла необходимые поправки в правила землепользования и застройки.

Инвестиции Еда Строительство Рабочие места Промышленность Правительство Москвы ТиНАО Москва Максим Гаман

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