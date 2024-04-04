Москва обновила суточный температурный рекорд

Предприниматели взяли в аренду 62 объекта недвижимости в столице по льготной городской программе «1 рубль за квадратный метр в год». Инвесторы будут использовать эти здания и помещения для открытия бизнеса в объектах культурного наследия, размещения детских образовательных учреждений и гостиниц. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Городскую программу, позволяющую предпринимателям арендовать столичную недвижимость по ставке рубль за квадратный метр в год, запустили в 2012 году. Изначально она касалась объектов культурного наследия, но с 2013 года по ней стало можно открывать образовательные учреждения в зданиях и помещениях Москвы, а с 2020-го - гостиницы.

По словам Ефимова, льготная программа выгодна всем - городу, предпринимателям и жителям. Благодаря ей архитектурный облик столицы преображается, реализуются новые проекты, а бизнес получает возможность пользоваться городской недвижимостью по символической цене, отметил заместитель мэра Москвы.

«Сейчас по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ действуют 62 договора аренды зданий и помещений общей площадью 60,4 тысячи квадратных метров. Инвесторы, которые занимают 43 объекта недвижимости, уже выполнили все условия соглашений и перешли на льготную ставку аренды», - рассказал Ефимов.

Предпринимателям, желающим воспользоваться городской программой, необходимо стать участниками аукционов по аренде нежилых объектов недвижимости. С победителями торгов столица заключит соглашения на 49 лет для ОКН и объектов образования и на 20 лет - для создания гостиниц. Льготная арендная ставка начнет действовать, когда будут выполнены все необходимые условия программы.

«Из 62 зданий и помещений, арендованных по программе, 29 находятся в центре столицы», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, девять арендованных по льготной ставке объектов располагаются на востоке города и семь - на юго-востоке. Еще пять находятся на северо-западе столицы, по три - на западе, севере и юге, а также два - на юго-западе и один - в Зеленограде, перечислил Гаман.

Такие здания восстанавливают в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина.