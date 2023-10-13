Москва направит более 50% средств АИП на развитие транспортной инфраструктуры

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По его словам, на эти деньги построят новые объекты метрополитена, железной дороги и улично-дорожной сети.

«Более половины бюджета АИП мы традиционно выделяем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей», - уточнил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об утверждении адресной инвестиционной программы на ближайшие три года. По распоряжению мэра в городе появится около 760 новых объектов. Среди них - 17 станций метро и 35 километров линий метрополитена, 60 пешеходных переходов и 265,5 километра дорог. Объем финансирования составит 2,73 триллиона рублей.

Кроме того, более 600 новых объектов появится в Москве уже к 2025 году. Общая площадь зданий составит 13,4 миллиона квадратных метров.

Более половины средств адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы в 2024–2026 годах направят на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.