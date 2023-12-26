Москва начала поиск технологии для соединения двух радиусов метро

«Вопрос находится в проработке. Ищем технологии, которые позволят гарантированно, без всяких сбоев построить тоннель в плотно застроенном центре Москвы. Здесь много проблем, которые кавалерийским наскоком не решить», - уточнил он.

Заммэра отметил, что на этом участке пещеристые известняки и большой напор подземных вод. Выкопанный котлован усугубит ситуацию - вода начнет поступать с большей силой.

«Такая горная порода не промораживается. Ее можно заморозить в одном месте, а вода прорвется в другом», - пояснил он.

Бочкарев добавил, что необходимо также продумать, как вывезти выкопанный грунт из исторического центра столицы по загруженным дорогам. Во времена СССР по этим причинам не смогли построить второй выход из станции «Комсомольская» на площади трех вокзалов.

«Тогда существующие технологии не позволили это сделать. Так что будем продолжать искать новые подходы», - заключил заммэра.

В центре Москвы также проводят реконструкцию «Голутвинского» газопровода. Специалисты проложат трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки.