13 января 2024, 16:22

«Москва — мощный генератор важных событий». Собянин поздравил работников СМИ с Днем печати

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День российской печати отмечают 13 января. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех причастных с праздником, соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба столичного правительства.

Глава города назвал Москву центром отечественного медиапространства, где сконцентрированы редакции крупнейших печатных и электронных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий. В них работают тысячи профессиональных журналистов, создающих каждый час материалы миллионам читателей, в том числе за границей.

«А еще Москва - мощный генератор важных событий. Несмотря на трудности, наш мегаполис движется вперед: строит, открывает, обновляет, запускает, улучшает. И это само по себе является достойным инфоповодом», - отметил мэр.

Он добавил, что в наступившем году столица будет развивать крупные проекты. В том числе направленные на укрепление экономики, создание современной транспортной системы, а также займется обустройством комфортной городской среды.

«Значит, у столичных журналистов будет много интересных сюжетов, а у москвичей - хороших новостей», - подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил журналистов за пристальное внимание к делам и заботам мегаполиса, за качественную информацию о событиях и планах Москвы, а также пожелал здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Председатель правительства Михаил Мишустин также поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Он назвал журналистику особенной профессией, которая во многом становится и образом жизни.

Праздники Журналистика Сергей Собянин Москва
13 января 2024, 17:14
Почти 400 спектаклей и мюзиклов представили московские культурные центры в праздники
Freepik
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Приблизительно 400 мероприятий состоялось в культурных центрах Москвы во время новогодних каникул. Зрителям представили постановки и музыкальные события, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Например, показали спектакль о борьбе добра и зла „Чудесная история Кая и Герды“, а также мюзикл „Алиса в Стране чудес“ по мотивам знаменитого произведения Кэрролла», - уточнил он.

Глава города назвал культурные центры уникальными из-за их способности совмещать досуговую и образовательную деятельность. Они не относятся к музеям или другим заведениям, а работают автономно во всех округах столицы.

Мэр отметил, что более 900 центров расположили так, чтобы жители смогли добираться пешком. Посетители учреждений развиваются, получают новые знания, общаются и занимаются творчеством. На площадках любой желающий может организовать собственное мероприятие.

В 2023-м в центрах провели много различных событий, на которых побывали миллионы людей. Среди них - фестивали искусств «ЮгАрт» - где соревновались в танцам, вокале и слове, а также «Театральный Москвич» с участием молодых актеров и режиссеров.

Московская усадьба Деда Мороза также пригласила горожан отметить старый Новый год. Гостей ждут танцы и хороводы на Изумрудной площади.

Спектакль Театры Новый год Сергей Собянин Москва
13 января 2024, 16:55
Москвичей пригласили на выставку о воспитании детей императоров в Царицыне
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В Москве в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» заработала выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Ознакомиться с экспозицией можно будет до 7 апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетители узнают о первых годах жизни будущих правителей, о методах их воспитания, предпочтениях в играх и развлечениях, а также о способах развития талантов.

Выставка представляет собой свыше 800 экспонатов, привезенных из Эрмитажа, музеев московского Кремля и других.

Один из экспонатов - первый указ императора о рождении его сына Петра Петровича. Гости смогут увидеть серебряную купель, в которой крестили Павла I. Ее Елизавета Петровна специально заказала из Пруссии.

Дворцы делили на взрослые и детские зоны. В последних были учебные и игровые комнаты. На выставке представили кожаную складную шахматную доску Петра I.

Акция «Московская музейная неделя» также пройдет в столице с 15 по 21 января. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах.

Выставки Москва
13 января 2024, 14:52
Онлайн-выставку «Книжные магазины Москвы» открыли ко Дню печати
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Главархив Москвы запустил новую онлайн-выставку, посвященную книжным магазинам. Цифровую экспозицию приурочили ко Дню российской печати, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Москва - один из самых читающих городов нашей страны. Новая онлайн-выставка Главархива доказывает, что так было всегда», - отметил начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.

Он уточнил, что экспозиция состоит из архивных снимков более 100 московских книжных магазинов середины 1960-х годов. Часть из них работает и в наше время, сменив названия.

В частности, магазин № 120 «Книжный мир» превратился в крупный торговый дом «Библио-Глобус» на Мясницкой. Посетителям виртуального музея предлагают также изучить издания Главархива.

На выставке можно увидеть снимки из двух фотоальбомов. Первый - «Альбом фотографий народного книжного магазина „Искорка“ Кусковского химзавода» 1964 года. Там представлены фотографии, на которых запечатлена деятельность работников магазинов, продаваемые издания и общественная жизнь любителей книг. Второй альбом за 1965 год включает фотографии примерно 120 книжных магазинов столицы.

Посмотреть экспозицию можно в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории» в разделе «Фотолетопись Москвы».

В городе с понедельника также стартует музейная неделя. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах до 21 января.

Книги Выставки Москва
13 января 2024, 14:12
Исторические барельефы обновили на станции метро «Новокузнецкая»
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В московской подземке завершили реставрационные работы на «Новокузнецкой». Специалисты обновили исторические барельефы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Одно из главных украшений - фриз с изображением различных родов войск. Он появился в период строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад», - отметил он.

Глава города уточнил, что гипсовый фриз сложно поддается реставрации. По этой причине мастера перед началом работ испытали методику на маленьком участке.

За девять месяцев специалисты сняли старые слои краски, залатали трещины и укрепили разрушенные элементы. Некоторые пришлось изготавливать с нуля, основываясь на облике сохранившихся участков.

После этого фризу покрасили в первоначальный цвет, а фрагменты рельефа с орденом затонировали под бронзу.

При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве специалисты также отреставрировали 16 уникальных элементов станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». В том числе обновили и уникальные элементы декора. Максимально сохранили их облик, полностью заменив материалы отделки и добавив новые художественные детали.

Реставрация Сергей Собянин Москва

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