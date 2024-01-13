«Москва — мощный генератор важных событий». Собянин поздравил работников СМИ с Днем печати
День российской печати отмечают 13 января. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех причастных с праздником, соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба столичного правительства.
Глава города назвал Москву центром отечественного медиапространства, где сконцентрированы редакции крупнейших печатных и электронных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий. В них работают тысячи профессиональных журналистов, создающих каждый час материалы миллионам читателей, в том числе за границей.
«А еще Москва - мощный генератор важных событий. Несмотря на трудности, наш мегаполис движется вперед: строит, открывает, обновляет, запускает, улучшает. И это само по себе является достойным инфоповодом», - отметил мэр.
Он добавил, что в наступившем году столица будет развивать крупные проекты. В том числе направленные на укрепление экономики, создание современной транспортной системы, а также займется обустройством комфортной городской среды.
«Значит, у столичных журналистов будет много интересных сюжетов, а у москвичей - хороших новостей», - подчеркнул Собянин.
Он поблагодарил журналистов за пристальное внимание к делам и заботам мегаполиса, за качественную информацию о событиях и планах Москвы, а также пожелал здоровья, благополучия и новых успехов в работе.
Председатель правительства Михаил Мишустин также поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Он назвал журналистику особенной профессией, которая во многом становится и образом жизни.