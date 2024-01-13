Глава города назвал Москву центром отечественного медиапространства, где сконцентрированы редакции крупнейших печатных и электронных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий. В них работают тысячи профессиональных журналистов, создающих каждый час материалы миллионам читателей, в том числе за границей.

«А еще Москва - мощный генератор важных событий. Несмотря на трудности, наш мегаполис движется вперед: строит, открывает, обновляет, запускает, улучшает. И это само по себе является достойным инфоповодом», - отметил мэр.

Он добавил, что в наступившем году столица будет развивать крупные проекты. В том числе направленные на укрепление экономики, создание современной транспортной системы, а также займется обустройством комфортной городской среды.

«Значит, у столичных журналистов будет много интересных сюжетов, а у москвичей - хороших новостей», - подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил журналистов за пристальное внимание к делам и заботам мегаполиса, за качественную информацию о событиях и планах Москвы, а также пожелал здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Председатель правительства Михаил Мишустин также поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Он назвал журналистику особенной профессией, которая во многом становится и образом жизни.