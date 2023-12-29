29 декабря 2023, 16:39

Московскую технологию очистки сточных вод отметили федеральной премией

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Уникальные решения на Люберецких очистных сооружениях в Москве завоевали премию Правительства России в области науки и техники. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Премией отмечен проект по созданию инновационных технологий полного цикла очистки сточных вод мегаполисов», - уточнили в ведомстве.

Технологию в течении 20 лет разрабатывали сотрудники АО «Мосводоканал», НПО «Лаборатория импульсной техники» и МФТИ. Ее проектная производительность составила три миллиона кубических метров в сутки, что помогло повысить экологическую безопасность столичного региона.

Пресс-служба комплекса горхозяйства добавила, что данная технология опередила по эффективности зарубежные аналоги. Ее преимуществом стало то, что она не причиняет ущерб окружающей среде.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин перечислил основные факторы улучшения экологической ситуации в Москве и рассказал о программе озеленения столицы.

Экология Технологии Москва 2023
29 декабря 2023, 17:16
Москвичам предложили определить лучшие новогодние маршруты на Russpass
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Пользователи портала «Активный гражданин» проголосуют за лучшие новогодние маршруты сервиса Russpass. Всего на выбор предлагается 12 вариантов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Участники могут отметить от одного до пяти вариантов. Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», - уточнила она.

Например, в маршрут «Рождество в Москве» заложена прогулка по излюбленным туристами местам. Путь будет проходить от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мосту и затем до храма Христа Спасителя. Аудиоэкскурсия расскажет об интересных фактах о достопримечательностях, встречающихся на этом направлении.

Точка отправления по маршруту «Новогодняя Москва» начинается в Центральном детском магазине, проходит по Театральной площади и заканчивается рядом с Кремлем.

Портал «Активный гражданин» запустили в 2014 году. За это время его участниками стали свыше 6,7 миллиона человек. В приложении провели более шести тысяч голосований. Проекты, получившие больше всего поддержки от москвичей, реализуют в мегаполисе.

Ранее москвичам рассказали, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами. В столице реализуют целых два таких проекта.

Туризм Москва 2023
29 декабря 2023, 15:49
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
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Встретить Новый год в самом сердце Москвы получится только на ГУМ-катке. Саму Красную площадь закроют для посетителей 31 декабря, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«С 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ГУМ-каток будет работать по своему графику.

МЧС также предупредило москвичей о резком похолодании и гололедице в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января в столице ожидается понижение температуры воздуха на 8…12 градусов.

Несмотря на непогоду, праздничные мероприятия в новогоднюю ночь охватят всю Москву. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.

Новый год Москва 2023 Красная площадь
29 декабря 2023, 15:29
Соединительный тоннель к Троицкой линии метро начали прокладывать в Москве
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В Москве приступили к возведению тоннеля к Троицкой линии метро и будущему электродепо «Столбово». Оно будет обслуживать поезда сразу двух веток столичной подземки, сообщил заммэра города Андрей Бочкарев.

«Тоннелепроходческий комплекс диаметром шесть метров по имени „Ольга“ начал сооружение тоннеля соединительной ветки длиной более 1,1 километра между строящимся в Новой Москве электродепо „Столбово“ и оборотными тупиками за будущей станцией „Коммунарка“ Троицкой линии метро», - уточнил он.

Бочкарев отметил, что специалисты почти достроили соединительные ветки для оборота подвижного состава Сокольнической линии и приступили к внедрению «Столбово» в инфраструктуру Троицкой линии.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, тоннель будет проходить вдоль строящегося отрезка магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и станционного комплекса «Коммунарка» «красной» ветки. В перспективе планируют за оборотными тупиками построить перегон до будущей станции метро «Сосенки».

Он добавил, что участок строительства соединительной ветки охватывает действующую станцию метро, нежилые постройки, дороги ТиНАО и существующие инженерные коммуникации. В будущем Троицкая линия метрополитена длиной более 40 километров соединит платформы МЦК с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа Москвы.

Также эскалаторный ход начнут строить на станции «Рижская» БКЛ метро в Москве. Подготовка к началу основных работ вышла на финишную прямую.

Строительство Метро Москва 2023 Андрей Бочкарев ТиНАО
29 декабря 2023, 15:19
Москвичам пообещали рождественские морозы 7 января
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Жителей и гостей столицы ждут крепкие морозы на Рождество. Столбики термометра могут опуститься до -15 градусов, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным прогнозам, температуры на Рождество будут достаточно низкие», - сказал он.

Метеоролог уточнил, что в столице 5 января в дневные часы воздух остынет до -17…-12 градусов. Ночью похолодает до -21…-16 градусов и пройдет небольшой снег. Ночью в субботу и воскресенье температура будет варьироваться от -19 до -17 градусов. Днем ожидается -15…-10 градусов.

«Очень холодная погода, настоящие рождественские морозы», - подчеркнул Вильфанд.

По его словам, в Москве резко похолодает в новогоднюю ночь - до -10…-15 градусов, а также на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.

Синоптик добавил, что 30 декабря пройдет дождь и потеплеет до 2… 4 градусов.

На Москву и область надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. После периода тепла, который держался с 17 декабря, настанут холода до -25 градусов.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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