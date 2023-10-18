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Женщина рассказала, что сын пришел домой после школы и пожаловался на унижения от сверстников. К нему в туалете подошел школьник, обездвижил его, поставил на колени и провел по лицу половым органом.

Откуда нападавший взял такую форму оскорбления - неизвестно, но, как уточнили авторы публикации, она похожа на обряд из мест лишения свободы. Оба ученика из благополучных семей и со стороны педагогов жалоб на них не поступало.

Ранее юрист Анастасия Назарова рассказала, что за буллинг в школе агрессор может получить административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Также законные представители пострадавшего смогут обратиться с иском в суд к учебному заведению.