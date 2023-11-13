13 ноября 2023, 09:41

Московской платформе «Электронный дом» исполнилось три года

Сайт мэра и правительства Москвы
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Платформе «Электронный дом» исполнилось три года. За это время к ней присоединились 99% москвичей. С ее помощью жители многоквартирных домов общаются с соседями, оплачивают квитанции за ЖКУ, участвуют в опросах на различную тематику, сообщил глава государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом» Александр Пищелко.

«За три года работы „Электронный дом“ стал для москвичей единым окном по решению разнообразных повседневных вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме», - подчеркнул он.

Пищелко добавил, что платформа постоянно развивается, на ней появляются новые функции. Теперь пользователи могут оперативно связаться с водителем, чья машина неправильно припаркована во дворе и мешает проезду другого транспорта. Также недавно москвичи получили возможность подать заявку на бесплатную установку умного видеодомофона.

Кроме этого, жильцы регулярно оставляют через «Электронный дом» заявки на ремонт в квартирах, подъездах. В этом году их количество увеличилось на 46% по сравнению с 2022-м.

С момента запуска мобильного приложения и сайта специалисты устранили больше 110 тысяч жалоб москвичей, связанных с уборкой, плохой работой лифтов, а также со сломанными дверями в подъезде.

ЖКХ Москва 2023
13 ноября 2023, 10:09
Автобусы и электробусы начали готовить к зиме в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты начали подготовку наземного городского транспорта к зиме. Для удобства пассажиров на маршруты запустили почти 120 дополнительных машин, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Для нас важно обеспечить пассажирам комфортные и безопасные поездки в любое время года. По поручению Сергея Собянина мы готовим городской транспорт к работе зимой», - уточнил он.

Транспорт готовят к холодам по нескольким направлениям. В частности, водителей инструктируют в области безопасного вождения в сложных погодных условиях. Подготавливают снегоуборочную технику и противогололедные реагенты для бесперебойной работы транспорта в снегопады.

На маршруты выпустили дополнительные автобусы и электробусы, чтобы сократить время ожидания транспорта на остановках.

Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в Новокосине. Его планируют открыть до конца 2023 года.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
13 ноября 2023, 09:14
Услугами опеки в офисах «Мои документы» воспользовались свыше 9,5 тысячи москвичей
Сайт мэра и правительства Москвы
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В офисах «Мои документы» больше 9,5 тысячи человек оформили услуги опеки. Москвичи получают разрешение на сделки с имуществом и распоряжение деньгами на счетах детей, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, не посещая органы опеки и попечительства, сообщила замдиректора по развитию госуслуг офисов «Мои документы» Татьяна Порецкова.

«Ранее прием по вопросу выдачи разрешения велся только два раза в неделю и только в отделе соцзащиты. Горожанам приходилось подстраивать свое расписание под такой график», - уточнила она.

Порецкова добавила, что сейчас жители столицы могут каждый день обращаться за этими услугами. Все флагманские центры госуслуг работают по единому стандарту и графику - с 10:00 до 22:00. Дополнительный офис госуслуг в поселении Сосенском открыт с 08:00 до 20:00 без выходных. Остальные вопросы, связанные с опекой и попечительством, горожане смогут решить в столичных семейных центрах. Специалисты помогут мирным путем урегулировать родительские разногласия по воспитанию детей, выйти из кризисной ситуации. В семейных центрах кандидаты в приемные родители могут подать документы на оформление опеки.

Старшее поколение москвичей стало чаще решать повседневные задачи и получать городские услуги в онлайн-формате. На портале mos.ru зарегистрировались приблизительно 3,1 миллиона пользователей старше 55 лет.

Госуслуги Сироты Москва 2023
13 ноября 2023, 08:50
Дом для электробусов «Салтыковка» достроили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в Новокосине. Его планируют открыть до конца 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На участке площадью около 2,9 гектара построено двухэтажное административно-производственное здание, контрольно-пропускной пункт, здание мойки, склад металлических запасных частей», - уточнил он.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря открытию электробусного парка «Салтыковка» в ВАО и ЮВАО транспортная доступность станет лучше. У более чем 200 местных жителей появится возможность устроиться туда на работу.

Заммэра отметил, что Москва лидирует в Европе по количеству электробусов. Сегодня свыше 1250 экологичных машин курсируют более чем на 100 маршрутах. Специалисты расширяют сеть зарядной инфраструктуры, строят современные дома для электробусов.

Ликсутов добавил, что парк «Салтыковка» оснащен 13 ультрабыстрыми зарядными станциями, подающими энергию на зарядные посты для техники.

Еще пять выделенных полос для городского транспорта появилось в Москве. По участкам улиц, где их организовали, проходят 17 маршрутов, которыми пользуются более 110 тысяч человек каждый день.

Строительство Автобусы Москва 2023
13 ноября 2023, 08:28
Более 11 тысяч участников реновации получили квартиры на северо-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Северо-Восточном округе с начала реновации обладателями новых квартир стали свыше 11 тысяч человек. В том числе 2,7 тысячи получили жилье в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На северо-востоке Москвы в программу реновации вошли 499 домов, где живут 86,5 тысячи человек», - уточнил он.

Глава города отметил, что строители возводят новые жилые здания в 14 районах округа. Сейчас в СВАО подобрали 87 «стартовых» площадок, 53 дома возводят или проектируют, еще 39 новостроек ввели в эксплуатацию.

Собянин добавил, что одновременно с реновацией развивают инфраструктуру для социальных нужд. В Бабушкинском районе на Кольской улице появится детский сад для 225 воспитанников. В Алексеевском - приступили к строительству спорткомплекса с двумя бассейнами. В Останкинском районе на Сельскохозяйственной улице возведут детсад на 200 мест. В районе Северный достроили пожарное депо.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил, что строительство кварталов по реновации создаст в Москве 200 тысяч новых рабочих мест. Уже сейчас в городе появилось более тысячи помещений для различных объектов социально-бытового назначения.

Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве

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