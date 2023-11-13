Московской платформе «Электронный дом» исполнилось три года

«За три года работы „Электронный дом“ стал для москвичей единым окном по решению разнообразных повседневных вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме», - подчеркнул он.

Пищелко добавил, что платформа постоянно развивается, на ней появляются новые функции. Теперь пользователи могут оперативно связаться с водителем, чья машина неправильно припаркована во дворе и мешает проезду другого транспорта. Также недавно москвичи получили возможность подать заявку на бесплатную установку умного видеодомофона.

Кроме этого, жильцы регулярно оставляют через «Электронный дом» заявки на ремонт в квартирах, подъездах. В этом году их количество увеличилось на 46% по сравнению с 2022-м.

С момента запуска мобильного приложения и сайта специалисты устранили больше 110 тысяч жалоб москвичей, связанных с уборкой, плохой работой лифтов, а также со сломанными дверями в подъезде.