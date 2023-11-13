Московской платформе «Электронный дом» исполнилось три года
Платформе «Электронный дом» исполнилось три года. За это время к ней присоединились 99% москвичей. С ее помощью жители многоквартирных домов общаются с соседями, оплачивают квитанции за ЖКУ, участвуют в опросах на различную тематику, сообщил глава государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом» Александр Пищелко.
«За три года работы „Электронный дом“ стал для москвичей единым окном по решению разнообразных повседневных вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме», - подчеркнул он.
Пищелко добавил, что платформа постоянно развивается, на ней появляются новые функции. Теперь пользователи могут оперативно связаться с водителем, чья машина неправильно припаркована во дворе и мешает проезду другого транспорта. Также недавно москвичи получили возможность подать заявку на бесплатную установку умного видеодомофона.
Кроме этого, жильцы регулярно оставляют через «Электронный дом» заявки на ремонт в квартирах, подъездах. В этом году их количество увеличилось на 46% по сравнению с 2022-м.
С момента запуска мобильного приложения и сайта специалисты устранили больше 110 тысяч жалоб москвичей, связанных с уборкой, плохой работой лифтов, а также со сломанными дверями в подъезде.