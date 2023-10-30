«Московское долголетие» запустило девять программ профпереподготовки

«Вновь почувствовать себя студентом можно в „Серебряном университете“, который на данный момент работает на базе двух столичных вузов - Московского городского педагогического университета и университета „Синергия“», - уточнил он.

Филиппов добавил, что на курсе профпереподготовки можно освоить различные специальности - от педагогики до ИТ-сферы и нутрициологии. В новом учебном году пенсионерам предложили обучиться таким профессиям, как экскурсовод, педагог, наставник-тьютор и воспитатель-гувернер.

По программе «Экскурсоведение» студенты научатся, как правильно составлять план туристических маршрутов, а также публично выступать. Кроме того, учащимся помогут разработать авторский маршрут. «Домашнее обучение и воспитание» в дальнейшем поможет москвичам устроиться на работу по специальности воспитатель-гувернер. «Основы тьюторской деятельности» подготовит наставников, которые смогут раскрыть в детях их сильные стороны. По программе «Педагог дополнительного образования» обучат преподавательскому мастерству по музыке, хореографии, рисованию.

Ранее организаторы «Московского долголетия» подготовили разнообразные занятия для участников на осень и зиму. Обучение пройдет на базе 24 вузов.