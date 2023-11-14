Московский зоопарк пополнили самые крупные в мире аисты

В столичном зоопарке появились самые большие в мире аисты - седлоклювые ябиру. Их поселили в огромном вольере для птиц на берегу Большого Пресненского пруда, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Седлоклювые ябиру занесены в Красную книгу из-за снижения их численности. По словам главы департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, работа зоопарков позволяет реализовывать проекты по сохранению видов, создавать резервные популяции животных, для жизни которых в дикой природе существуют угрозы.

В Московском зоопарке жилище аистов оснастили бассейном и различными растениями. Там птицы перезимуют, а летом их поселят на уличной территории авиария.

Фурсин подчеркнул, что опытные орнитологи приложили все усилия для создания комфортных условий на новом месте проживания Самки и самца седлоклювых ябиру. Однако зоологи пока не знают, станут ли новые обитатели зоопарка парой, поскольку птицы совсем молодые. При этом они хорошо сейчас уживаются вместе.

В Московском зоопарке на свет появился птенец редкой породы журавля Стэнли. Он уже окреп и прогуливается по вольеру вместе с мамой Анжелой и папой Раймоном.