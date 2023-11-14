14 ноября 2023, 12:08

Московский зоопарк пополнили самые крупные в мире аисты

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В столичном зоопарке появились самые большие в мире аисты — седлоклювые ябиру. Их поселили в огромном вольере для птиц на берегу Большого Пресненского пруда, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столичном зоопарке появились самые большие в мире аисты - седлоклювые ябиру. Их поселили в огромном вольере для птиц на берегу Большого Пресненского пруда, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Седлоклювые ябиру занесены в Красную книгу из-за снижения их численности. По словам главы департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, работа зоопарков позволяет реализовывать проекты по сохранению видов, создавать резервные популяции животных, для жизни которых в дикой природе существуют угрозы.

В Московском зоопарке жилище аистов оснастили бассейном и различными растениями. Там птицы перезимуют, а летом их поселят на уличной территории авиария.

Фурсин подчеркнул, что опытные орнитологи приложили все усилия для создания комфортных условий на новом месте проживания Самки и самца седлоклювых ябиру. Однако зоологи пока не знают, станут ли новые обитатели зоопарка парой, поскольку птицы совсем молодые. При этом они хорошо сейчас уживаются вместе.

В Московском зоопарке на свет появился птенец редкой породы журавля Стэнли. Он уже окреп и прогуливается по вольеру вместе с мамой Анжелой и папой Раймоном.

Зоопарки Москва 2023
14 ноября 2023, 11:39
Нейросети начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Нейросети начали выявлять на рентгеновских снимках лор-заболевания. ИИ на медицинском изображении выделяет цветом участки с возможными патологиями, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За этот год у московских врачей появились сервисы сразу по девяти направлениям работы искусственного интеллекта. Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов», - уточнила она.

Ракова отметила, что это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы распознают патологии. Результаты исследования появляются за две-три минуты. Благодаря этому врачи смогут больше сэкономленного времени уделять пациентам.

Сервис с ИИ автоматически делает замеры и описание для диагноза, но в конечном итоге решение принимают врачи.

Нейросети экспериментируют в технологии компьютерного зрения в московском здравоохранении в течение трех лет. В Москве сегодня действуют свыше 50 сервисов ИИ, которые позволяют медикам проанализировать более 10,5 миллиона исследований.

Во всех поликлиниках столицы для взрослых заработал новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он позволяет врачам поставить заключительный диагноз на основе данных медкарты за последние два года.

Искусственный интеллект Врачи Москва 2023
14 ноября 2023, 11:07
Храм Покрова в московских Филях открыли для посещения после реставрации
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты завершили реставрацию фасадов храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание, построенное в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко, пережило две Отечественные войны и требовало реставрации.

В течение двух лет работы специалисты полностью восстановили белокаменный декор, обновили кирпичную кладку, отреставрировали парадные наружные лестницы и провели другие мероприятия.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы снова стал доступен для посещения.

Реконструкцию дома культуры «Ватутинки» в Новой Москве завершат в следующем году. Историческое здание расположено в поселении Десеновское, на улице Дмитрия Рябинкина.

Реконструкция бывшего столичного кинотеатра «Кунцево» также подошла к концу. Рабочие провели демонтаж старого здания на улице Ивана Франко, владение 14, сохранив часть фундаментов.

Благоустройство Реставрация Москва 2023
14 ноября 2023, 10:49
Реконструкцию газопровода завершили в московском районе Вешняки
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АО «Мосгаз» успешно завершило реконструкцию газопровода низкого давления между аллеей Жемчуговой и улицей Вешняковской в районе Вешняки. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Новые газовые сети должны прослужить не менее 40 лет», - сообщили специалисты.

Работы по модернизации газопровода общей протяженностью более одного километра начались в октябре прошлого года. Из-за высокой плотности инженерных коммуникаций в этом районе использовался открытый метод прокладки.

Старые стальные трубы заменили современными полиэтиленовыми. Они обладают высокой морозостойкостью, пластичностью и гибкостью. Для реконструкции использовали отечественные материалы, долговечные и устойчивые к перепадам температур.

При этом газ у пользователей не отключали.

Газопровод в районах Щукино и Сокол в Москве также реконструируют в несколько этапов.

ЖКХ Газ Москва 2023
14 ноября 2023, 10:28
Депутат Выборный назвал Москву самым безопасным регионом России
Фото: «МВД Медиа»
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Российская столица — самый безопасный регион в стране. Этому способствуют профессиональные полицейские и современные технологии, заявил агентству «Москва» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Обеспечение безопасности жителей - безусловный приоритет для властей Москвы. Столичные власти подходят к решению вопроса комплексно, но создание достойных условий для службы личного состава является ключевой задачей», - уточнил он.

Парламентарий объяснил, что благополучие горожан обеспечивают правоохранители, профессионализм которых влияет на безопасность москвичей и охрану общественного порядка в мегаполисе.

Выборный отметил, что представители власти и МВД вместе работают над улучшением материальной базы полицейских. По программе «Безопасный город» возвели и отремонтировали свыше 100 зданий УВД. В 2023 году для силовиков закупили более 200 машин марки «Москвич».

Депутат добавил, что в работе полиции широко используют современные технологии и цифровизацию. Городские инфосистемы обработали миллиарды снимков, а алгоритмы распознавания постоянно совершенствуются. В итоге точность распознавания лиц и автомобилей достигла 99,8%.

Правоохранителей поздравили с профессиональным праздником в Одинцове. Один из награжденных - участковый уполномоченный Барвихинского отдела полиции Николай Миронов.

Российская столица - самый безопасный регион в стране. Этому способствуют профессиональные полицейские и современные технологии, заявил агентству «Москва» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Полиция Москва 2023

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