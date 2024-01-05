Московский регион прошел пик холодов
Пик холодной погоды наблюдался в Москве и Подмосковье в среду и четверг, теперь морозы пойдут на спад. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, с 5 по 8 января температура днем будет варьироваться в диапазоне от -14 до -23 градусов.
«В пятницу днем прогнозируются в Москве -16…-18 градусов, по области -16…-21 градус. Наиболее теплым днем новогодних каникул в Москве станет суббота», - сказал он.
Вильфанд также пояснил, что если до этого температура была ниже нормы на 17-18 градусов, то теперь аномалии составят 10-11 градусов. Самым холодным днем станет воскресенье, 7 января - -22…-24 градуса ночью и -18…-20 градусов днем.
Ранее Гидрометцентр прогнозировал характерные для регионов Сибири сильные морозы в Москве до конца новогодних каникул. Синоптики предупредили об опасности несильного ветра при такой погоде.