Московский регион прошел пик холодов

По словам синоптика, с 5 по 8 января температура днем будет варьироваться в диапазоне от -14 до -23 градусов.

«В пятницу днем прогнозируются в Москве -16…-18 градусов, по области -16…-21 градус. Наиболее теплым днем новогодних каникул в Москве станет суббота», - сказал он.

Вильфанд также пояснил, что если до этого температура была ниже нормы на 17-18 градусов, то теперь аномалии составят 10-11 градусов. Самым холодным днем станет воскресенье, 7 января - -22…-24 градуса ночью и -18…-20 градусов днем.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал характерные для регионов Сибири сильные морозы в Москве до конца новогодних каникул. Синоптики предупредили об опасности несильного ветра при такой погоде.