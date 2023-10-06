Московский разработчик продукции для защиты каналов связи выпустил более 500 тысяч устройств за 20 лет

06 октября 2023, 14:53
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Столичная компания «С-Терра СиЭсПи», создающая средства сетевой безопасности, отметила 20-летний юбилей 29 сентября. За годы существования производитель выпустил свыше 500 тысяч единиц оборудования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Решения столичной компании включили в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных». Это позволяет использовать разработки в госучреждениях и коммерческих организациях в соответствии с отраслевыми стандартами и требованиями.

Сейчас московское предприятие входит в топ-3 ведущих отечественных разработчиков и производителей сертифицированных средств криптографической защиты информации. Партнерская сеть компании включает более 400 предприятий, в том числе крупнейших российских системных интеграторов.

«За это время предприятие изготовило свыше полумиллиона единиц продукции для государственных и коммерческих организаций, у которых есть высокая потребность в защите конфиденциальной информации и персональных данных», - рассказал министр правительства Москвы.

В ассортименте производителя есть миниатюрный криптошлюз, не превышающий по размеру ладонь. Его, например, можно установить в машину скорой помощи. Также в линейку предприятия вошли защищенный шлюз для использования в сложных условиях окружающей среды, супермощный шлюз для защиты каналов между центрами обработки данных и многое другое.

«В линейке - целый ряд уникальных криптошлюзов, одобренных регуляторами и включенных в соответствующие реестры», - отметил Иванов.

Пользователи ценят устройства безопасности от «С-Терра СиЭсПи» прежде всего за надежность и простоту в эксплуатации, сообщил гендиректор компании Михаил Иванов. По его словам, сегодня организация предлагает российским предприятиям широкий спектр решений с производительностью шифрования от пяти до 100 тысяч мегабит в секунду.

Благодаря комфортным условиям для бизнеса в Москве могут развиваться крупные, средние и малые предприятия. Размещая промышленные площадки в столице, инвесторы получают доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и большому пулу системной поддержки города.

Москва - город с развитым производством. Здесь работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек.

Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они выпускают широкий ассортимент товаров, например, одежду, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.

«С-Терра СиЭсПи» на протяжении 20 лет разрабатывает и выпускает научно-техническую продукцию для защиты каналов связи, отметил Овчинский. В ассортимент компании вошли программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы с шифрованием данных, межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений.

Промышленность Технологии Москва 2023
Московский авиацентр начал подготовку к зиме
23 октября 2023, 13:16
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московский авиацентр практически завершил подготовку к осенне-зимнему периоду. Специалисты прослушали курс лекций, сдали зачеты и приступили к практике. Финальные испытания техники проведут после выпадения первого снега в столице, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

«Заключительный этап сезонной подготовки пилоты пройдут, когда в столице выпадет снег. При посадке в таких условиях воздушные потоки от вертолета могут создавать снежный вихрь, из-за чего видимость падает практически до нуля», - уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в таких случаях специалист должен уметь пилотировать по приборам и иметь большой опыт посадок на различные неспециализированные площадки, поэтому своевременная подготовка так необходима.

Кроме того, не только специалисты готовятся к новому сезону, но и инженеры, обслуживающие технику. Они осматривают вертолеты и переводят двигатели в зимний режим эксплуатации. Также особое внимание уделяют исправности светосигнальных систем и целостности ограждений на авиаплощадках.

Также к зиме готовят и автоколонну центра для своевременного реагирования на вызов и подачи топлива в летный транспорт.

Помимо этого, в начале октября в Новой Москве санитарный вертолет перевели в режим круглосуточной работы. Это связано с тем, что летная площадка столичного многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» перешла в оперативное управление столичного авиационного центра.

Самолеты Москва 2023
Цветники в Москве начали готовить к зиме
23 октября 2023, 12:48
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Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, эти работы помогут многолетникам благополучно пережить период холодов. Специалисты организуют подкормку растений удобрениями, а позже обработают от болезней и вредителей. На заключительном этапе клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой.

«Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов», - рассказал Бирюков.

Кроме того, на клумбах Северного речного вокзала разместят геометрические фигуры в синем, желтом и красном цветах. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице появятся яркие орнаменты.

Ранее стало известно о том, что консервация фонтанов на Поклонной горе началась в Москве.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
Москвичам пообещали десятисантиметровые сугробы в конце рабочей недели
23 октября 2023, 12:40
РИА «Новости»
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В Москве в ближайшую пятницу ожидается снегопад. Десятисантиметровые сугробы будут лежать на улицах уже в конце недели, сообщил «360» синоптик Александр Шувалов.

По его словам, понедельник будет хмурым и облачным, хотя теплым.

«Температура повысилась уже до пяти-семи градусов в столице, и это еще не предел. Сегодня днем может быть и до 10 градусов тепла», - отметил Шувалов.

Однако уже во вторник погода резко изменится.

«Понедельник станет последним теплым днем октября, а дальше нагрянет зима», - сказал синоптик.

Он уточнил, что во вторник в Москве и области будет 1-4 градуса тепла. В среду в Подмосковье вернутся заморозки. В четверг и пятницу большая часть дня температура будет минусовой. В пятницу же похолодание накроет столицу на два дня.

При этом синоптик подчеркнул, что снег будет лежать несколько дней. По некоторым предварительным прогнозам, в столицу придут морозы до -10 градусов.

«Снега будет много», - заключил Шувалов.

Ранее москвичам пообещали до 8 градусов и дожди в понедельник.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
Более миллиона газовых плит проверили в Москве с начала года
23 октября 2023, 11:47
РИА «Новости»
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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 1,2 миллиона газовых плит в квартирах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За январь–сентябрь оценили состояние более 1,2 млн газовых плит, что составляет почти 70% от общего числа», - отметил Бирюков.

Он добавил, что коммунальщики продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Информацию о датах и времени проведения проверок можно узнать заранее на информационных стендах в подъездах и дворах.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье первым в России перешло на цифровой формат приемки газопроводов. Согласование документов и приемка объекта стали проходить через одно приложение.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков

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