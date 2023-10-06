Московский разработчик продукции для защиты каналов связи выпустил более 500 тысяч устройств за 20 лет

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Решения столичной компании включили в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных». Это позволяет использовать разработки в госучреждениях и коммерческих организациях в соответствии с отраслевыми стандартами и требованиями.

Сейчас московское предприятие входит в топ-3 ведущих отечественных разработчиков и производителей сертифицированных средств криптографической защиты информации. Партнерская сеть компании включает более 400 предприятий, в том числе крупнейших российских системных интеграторов.

«За это время предприятие изготовило свыше полумиллиона единиц продукции для государственных и коммерческих организаций, у которых есть высокая потребность в защите конфиденциальной информации и персональных данных», - рассказал министр правительства Москвы.

В ассортименте производителя есть миниатюрный криптошлюз, не превышающий по размеру ладонь. Его, например, можно установить в машину скорой помощи. Также в линейку предприятия вошли защищенный шлюз для использования в сложных условиях окружающей среды, супермощный шлюз для защиты каналов между центрами обработки данных и многое другое.

«В линейке - целый ряд уникальных криптошлюзов, одобренных регуляторами и включенных в соответствующие реестры», - отметил Иванов.

Пользователи ценят устройства безопасности от «С-Терра СиЭсПи» прежде всего за надежность и простоту в эксплуатации, сообщил гендиректор компании Михаил Иванов. По его словам, сегодня организация предлагает российским предприятиям широкий спектр решений с производительностью шифрования от пяти до 100 тысяч мегабит в секунду.

Благодаря комфортным условиям для бизнеса в Москве могут развиваться крупные, средние и малые предприятия. Размещая промышленные площадки в столице, инвесторы получают доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и большому пулу системной поддержки города.

Москва - город с развитым производством. Здесь работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек.

Каждый год в столице открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они выпускают широкий ассортимент товаров, например, одежду, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.

«С-Терра СиЭсПи» на протяжении 20 лет разрабатывает и выпускает научно-техническую продукцию для защиты каналов связи, отметил Овчинский. В ассортимент компании вошли программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы с шифрованием данных, межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений.