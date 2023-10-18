Московский производитель выпустил 3D-принтер для первого в РФ Центра аддитивных технологий общего доступа

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Деятельность ижевского ЦАТОД на базе Удмуртского государственного университета будет направлена на выполнение как производственных, так и образовательных задач «Росатома» и региона в области аддитивных технологий.

Он обратил внимание, что высокотехнологичное оборудование московских промышленников применяется по всей стране и на зарубежных рынках дружественных государств. Передовые технологии помогают наращивать объемы производства, расширять ассортимент и и выпускать инновационную продукцию.

На лазерной установке будут отрабатываться аддитивные технологии, проводить подготовку студентов, а также технических специалистов промпредприятий региона, добавил Овчинский.

Серийный 3D-принтер для печати продукции МЛ6 предназначен для изготовления изделий из металлических порошков методом послойного выращивания. При работе используются порошки нержавеющих сталей, никелевых и кобальт-хромовых сплавов, алюминия и бронзы. Одна из отличительных особенностей лазерных машин заключается в открытом программном обеспечении, которое позволяет индивидуально настраивать технологические режимы сплавления и работаь с разными типами порошков любых производителей.

Работа по развитию и внедрению современного высокотехнологичного оборудования на промышленных предприятиях, на наш взгляд, наилучшим образом может осуществляться именно в системе «производитель оборудования - университет - промышленное предприятие», заявила исполнительный директор группы компаний Анна Цыганцова.