Московский производитель вдвое увеличил производство противопожарных систем

УЗДП автоматически предупреждают пожары, вызванные дуговым пробоем в неисправной электропроводке. При обнаружении неисправности, они мгновенно отключают сеть в электроустановках, предотвращая риск возгорания.

«В Москве работает свыше 130 предприятий, выпускающих электрооборудование. Они активно наращивают объемы производства. Так, столичная компания „Эколайт“ с января по октябрь 2023 года выпустила на 105 процентов больше изделий, чем за аналогичный период 2022-го. Предприятие располагает собственным производством площадью более двух тысяч квадратных метров», - рассказал Владислав Овчинский.

С 2024 года, согласно постановлению российского правительства, такие устройства будут в обязательно порядке устанавливаться при проектировании социально значимых объектов: школ, общежитий, хостелов, детских садов и домов престарелых.

«Наша компания первой среди отечественных конкурентов разработала УЗДП собственной конструкции и организовала серийный выпуск на территории России. Производство расположено в Москве и Московской области, большинство комплектующих также делают в нашей стране», - рассказал руководитель учебного центра компании Сергей Буланенко.

Москва - город с развитым производством, в котором работает свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в городе открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

Столичные власти активно помогают развиваться малому, среднему и крупному бизнесу. Предпринимателям доступны более 20 системных мер поддержки города, в том числе, целевые займы и субсидии, а также антикризисные инструменты.