Московский производитель приборов автоматизации нарастил объемы выпуска на 15%

На предприятии «Акситех» организовали полный цикл производства. Компания выпускает измерительные приборы, системы диспетчерского контроля для топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и других сфер народного хозяйства. В список продукции предприятия входят взрывозащищенные датчики, автономные комплексы телеметрии, системы телемеханики и многое другое.

Овчинский назвал Москву одним из крупнейших промышленно-производственных центров России. Столичные промышленники успешно закрывают растущие потребности рынка, расширяют ассортимент и увеличивают объемы производства за счет передовых технологий и решений, отметил министр правительства Москвы. По его словам, столичным компаниям помогает созданный в городе благоприятный инвестиционный климат.

«Так, один из столичных производителей по итогам 2023 года выпустил свыше пяти тысяч контроллеров телеметрии, более двух тысяч источников и модулей электропитания, а также около 3,5 тысячи датчиков и другого измерительного оборудования - это на 15% превышает результаты 2022-го», - рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Предприятие активно занимается своим развитием, расширяет рынки сбыта и наращивает производственные мощности. В ноябре 2023 года производитель запустил новый цифровой цех для разработки программного обеспечения и выпуска телеметрических устройств, датчиков и аккумуляторов.

«После выхода цифрового завода на полную мощность наша компания планирует увеличить выпуск продукции в 2024 году в 1,5 раза», - отметил председатель совета директоров столичной компании Александр Базулев.

Москва - город с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок. Общее число их сотрудников - 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

В столице создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, включая субсидии и целевые займы. Также доступен ряд антикризисных инструментов. Кроме того, компаниям помогают выйти на международные рынки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».