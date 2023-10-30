Московский производитель нарастил выпуск на 12% благодаря нацпроекту

Для пилотного потока предприятие вместе с экспертами выбрало производство оцинкованного профнастила, используемого для строительства крыш. Доля изделия в общей выручке компании составила 85%.

Благодаря методам бережливого производства предприятие выявило и устранило главные проблемы. В частности, удалось найти и применить лучшие способы для процесса обслуживания и скорости работы ключевого оборудования. Это позволило не терять время при выпуске в автоматическом режиме и снизить простои на линии, а также сократить вероятность брака.

Теперь каждую партию из 20 тонн профнастила изготавливают вместо 54 часов - 30. Кроме того, объем производства увеличился с 21 до 23,5 тонны на человека в смену. Благодаря этому экономия компании превысила больше 72 миллионов рублей.

Предприятие планирует внедрить полученный на первом этапе нацпроекта опыт в другие процессы. Два сертифицированных внутренних тренера обучат методу бережливого производства 11 сотрудников.

Ранее московская компания «Злаки на завтрак» , известная под брендом Mätti, увеличила объем производства батончиков мюсли на 15% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».