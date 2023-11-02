02 ноября 2023, 12:14

Московский производитель лифтов и оборудования получил от города льготу на аренду земли

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Город предоставил льготу на аренду земельного участка в районе Гольяново московскому предприятию, выпускающему лифты и оборудование. Производитель сможет направить сэкономленные средства на собственное развитие, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что для столичных промышленных комплексов с 2016 года действует льготная ставка аренды земли в размере 0,3% от кадастровой стоимости.

«Такую льготу получил производитель лифтов и лифтового оборудования „МЭЛ“ на участок площадью 4,17 гектара. Ежегодно компания будет экономить более 9,7 миллиона рублей», - отметил Ефимов.

Одно из условий предоставления льготы - обязательство компании вкладывать сэкономленные деньги в собственное развитие. Предприятие собирается направить эти средства на разработку новых высокотехнологичных продуктов или повышение производственных мощностей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с производителем лифтов заключили допсоглашение к договору аренды участка, расположенного по адресу: 2-й Иртышский проезд, владение 11. Льгота будет действовать 10 лет.

«С ее учетом арендная плата за землю будет снижена более чем в пять раз за год», - обратил внимание Гаман.

Столичная компания получила статус промышленного комплекса в апреле 2023 года. Ставку налога на прибыль, поступающего в бюджет Москвы, для этого предприятия снизят до 13,5% вместо стандартных 17%. Кроме того, производитель будет выплачивать налог на недвижимое имущество 50% и налог на землю 20% от исчисленного.

Специальный статус позволит предприятию экономить до 23,4 миллиона рублей в год на налоге на прибыль, недвижимое имущество и землю, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Компания сможет направить эти деньги на свое развитие.

«Так, планируется, что к 2024 году здесь будут выпускать на 60% больше оборудования, чем сейчас, - до четырех тысяч единиц в год. Сегодня ежегодный объем производства составляет до 2,5 тысячи единиц оборудования», - рассказал Овчинский.

Московское предприятие производит электрощитовое оборудование, трансформаторные подстанции, лифты и лифтовое оборудование. Продукцию компании используют в жилых и торговых комплексах столицы, в аэропорту Внуково и на других объектах.

Гендиректор предприятия Руслан Родиков сообщил, что сейчас организация строит новый цех и создает лифтовое оборудование, которого еще не было на отечественном рынке. По его словам, все это было бы практически невозможно реализовать без поддержки московского правительства.

«Именно партнерство власти и бизнеса стимулирует развитие российской промышленности и позволяет вывести ее на новый уровень», - подчеркнул Родиков.

Комфортные условия для бизнеса в столице позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещая промышленные площадки в Москве, инвесторы получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города.

Сегодня столичным предприятиям предлагают свыше 20 мер поддержки, в этот список входят субсидии и целевые займы. Кроме того, действует ряд антикризисных инструментов.

Недвижимость Промышленность Москва 2023
02 ноября 2023, 12:28
Более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве к зиме
Фото: Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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В Москве промыли больше 1,1 тысячи памятников и монументов. Мероприятия прошли во время подготовки к зимнему сезону при плюсовых температурах, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния», - заявил он.

Бирюков добавил, что промывка памятников проводится на регулярной основе с апреля по октябрь. Работы проходят раз в месяц, но, если сооружения сильно загрязнены, моют каждые две недели.

В первую очередь специалисты проверяют памятники на наличие повреждений или ржавчины, затем промывают водой и наносят вспененный раствор. Спустя 10 минут пену смывают и вытирают объект насухо.

Крупные сооружения очищают с помощью автогидроподъемников и поливомоечной техники. При этом для промывки титановых объектов применяют нейтральные средства, а гранитные очищают специальными растворами, позволяющими удалять солевые разводы.

Ранее Триумфальную арку на Кутузовском проспекте также промыли в Москве. Для выполнения работ задействовали четырех специалистов, а также автовышку и поливомоечную машину.

Памятники Москва 2023 Петр Бирюков
02 ноября 2023, 12:07
Более 300 машино-мест выставили на продажу в паркинге на юго-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Власти Москвы выставили на торги 310 машино-мест на парковке в районе Южное Бутово. Площадь лотов составила от 10 до 17 квадратных метров, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Автовладельцы смогут приобрести машино-места в отдельно стоящем многоуровневом наземном паркинге в районе Южное Бутово», - уточнил он.

Парковка расположена в жилом микрорайоне на улице Маршала Савицкого в доме № 4. Оттуда удобно выезжать на Варшавское и Симферопольское шоссе. Неподалеку находятся автосервисы, мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа.

Щербаков отметил, что лоты продадут через торги, не объявляя стоимость. Тот, кто предложит самую высокую цену, станет победителем.

Принять участие в аукционе смогут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» с 14 ноября по 4 декабря. А также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Итоги торгов планируют подвести с 16 ноября по 6 декабря.

Ранее заброшенный туберкулезный санаторий выставили на продажу в Москве. Стартовая цена лота составит 971 миллион 926 тысяч рублей.

Аукционы Машины Москва 2023
02 ноября 2023, 11:18
Ученые из Москвы создали фантом человеческой печени для обучения врачей
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московским ученым удалось создать фантом печени человека, чтобы на ней тренировались врачи. В Центре диагностики и телемедицины разработали уже семь моделей внутренних органов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Специалисты, используя учебную модель, смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем», - уточнила она.

Ракова отметила, что при нехватке иностранных аналогов российская разработка крайне необходима для специалистов. Модель человеческой печени выполнили из силиконоподобного материала. Благодаря ему удается хорошо воспроизводить ультразвуковые свойства тканей человека, а также многократно применять фантом.

До этого разработчики Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы представили модели молочной и щитовидной железы и фантом, который имитирует сосуды и нервы человека.

Ранее ученые назвали защищающую от деменции и болезней сердца пищу.

Врачи Ученые Москва 2023
02 ноября 2023, 10:29
Москвичам рассказали о нововведениях в мобильном приложении «Мой ID»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Во всех офисах «Мои документы» москвичи теперь смогут предъявить СНИЛС в виде штрихкода в мобильном приложении «Мой ID». После его считывания система автоматически заполнит необходимые поля, сообщил замглавы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

«Номер СНИЛС нужен для получения большинства услуг в центре „Мои документы“. По нему информационная система центров госуслуг находит все необходимые сведения о горожанине и при их наличии автоматически заполняет поля заявления», - подчеркнул он.

Иванов добавил, что ранее сотрудники госуслуг вручную вносили данные СНИЛС, что замедляло процесс работы. Сейчас с помощью специального сканера и нововведений процесс оформления необходимых документов станет проще, а горожанам больше не придется беспокоиться о том, что они забыли страховку дома.

Кроме этого, перед тем, как внедрить обновление, его протестировали с добровольцами.

«Итоги показали, что больше 90% опрошенных - среди них и горожане, и сотрудники центров госуслуг - подтвердили удобство такой механики в применении», - заключил замглавы департамента.

Тем не менее при оформлении некоторых услуг СНИЛС необходимо будет все же предъявить в оригинале.

Ранее стало известно, что Москва стала лидером среди регионов по уровню цифровой грамотности населения.

Москва 2023

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