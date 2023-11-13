Московский коммунальный флот подготовили к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зимнему периоду коммунального флота. Об этом АГН «Москва» сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
«Столичный коммунальный флот завершил работу. Суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны», - подчеркнул он.
Теперь специалисты приступят к оценке состояния оборудования, его обновлению при необходимости.
Бирюков добавил, что в период навигации водные коммунальщики ежедневно собирали мусор, ликвидировали загрязнения и убирали иловый осадок. Всего со дна Москва-реки они подняли около 600 тонн отходов.