13 ноября 2023, 16:38

Московский коммунальный флот подготовили к зиме

Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зимнему периоду коммунального флота. Об этом АГН «Москва» сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Столичный коммунальный флот завершил работу. Суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, законсервированы до весны», - подчеркнул он.

Теперь специалисты приступят к оценке состояния оборудования, его обновлению при необходимости.

Бирюков добавил, что в период навигации водные коммунальщики ежедневно собирали мусор, ликвидировали загрязнения и убирали иловый осадок. Всего со дна Москва-реки они подняли около 600 тонн отходов.

Москва 2023 Петр Бирюков
13 ноября 2023, 13:15
Москвичам сообщили о наступлении климатической зимы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Несмотря на отсутствие снега и теплую погоду в Москве уже началась климатическая зима. В метеорологии несколько дат наступления зимы, сообщили на сайте meteovesti.ru.

«Самая простая и понятная - календарная - наступает 1 декабря. Начало астрономической зимы привязано ко дню зимнего солнцестояния, 22 декабря», - указали в материале.

Метеорологическая зима наступает, когда столбики термометра показывают отметки ниже нуля градусов. Климатическая зима - переход через ноль градусов среднесуточной температуры, полученной за 30 лет. При этом даты постоянно колеблются, в каждом регионе они разные.

Из-за потепления климата метеорологи пересчитывают нормы. Даты наступления зимы получаются разные.

В Москве климатическая зима наступила 13 ноября. Действующие нормы говорят о том, что средняя суточная температура составляет 0,0 градусов. Во вторник столбики термометра покажут −0,1 градуса. До конца января-начала февраля температура будет падать, пока не достигнет −6,5 градуса. С 3 февраля средняя суточная температура начнет расти.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России за последние сутки выпало 50% месячной нормы осадков. В Москве выпало 14 миллиметров осадков - 27% нормы за месяц.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
13 ноября 2023, 13:14
Москва сэкономила 23,4 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках
Сайт мэра и правительства Москвы
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За девять месяцев 2023 года столица сэкономила 23,4 миллиарда рублей благодаря технологии формирования и экспертизе начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок. Об этом сообщила руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить их и сэкономить 23,4 миллиарда рублей бюджетных средств», - рассказала Багреева.

В период с января по сентябрь 2023 года эксперты выдали более двух тысяч заключений, а заявленная сумма закупок составила более 810 миллиардов рублей.

Проверку достоверности цены проводили для контрактов на сумму более 30 миллионов (в рамках 44-ФЗ) и 50 миллионов (при закупке по 223-ФЗ).

Свыше 10 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю - подрядчиков найдут для строительства, ремонта, благоустройства и других работ.

Бизнес Деньги Экономика Москва 2023
13 ноября 2023, 13:13
Реконструкцию дома культуры «Ватутинки» в Новой Москве завершат в следующем году
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В Новой Москве планируют завершить реконструкцию дома культуры «Ватутинки» в следующем году. Историческое здание расположено в поселении Десеновское, на улице Дмитрия Рябинкина, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Это один из старейших домов культуры в новых округах, с богатой историей и традициями. Однако за годы своего существования здание устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию», - подчеркнул он.

В ходе работ специалисты добавили еще один этаж, а его общую площадь практически увеличили до запланированной. В итоге она составит 3,1 тысячи квадратных метров.

В следующем году жители получат новый дом культуры с концертным залом на 300 мест, в котором поставят все необходимое оборудование, обустроят гримерные, костюмерные и комнаты артистов. Кроме этого, в здании будут работать библиотека, студии живописи и графики, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для кружков и буфет.

Также территорию вокруг ДК благоустроят. Там появятся деревья, газоны и скамейки для отдыха.

В Москве уделяют особое внимание реставрации объектов культуры и архитектурного наследия. Всего с 2011 года в столице обновили более двух тысяч зданий.

Москва 2023 Андрей Бочкарев
13 ноября 2023, 12:33
Свыше 500 незаконных построек демонтировали в Зеленограде
Сайт мэра и правительства Москвы
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С января по сентябрь 2023 года Госинспекция по недвижимости Москвы выявила в Зеленограде 570 незаконных объектов. О результатах работы рассказал начальник организации Иван Бобров.

Специалисты выявили 313 нарушений земельно-имущественного законодательства. Они обнаружили 570 объектов с признаками самовольной постройки, общая площадь которых составила более 30,9 тысячи квадратных метров.

В течение девяти месяцев в Зеленограде демонтировали 503 объекта самовольного строительства общей площадью свыше 18,5 тысячи квадратных метров. Бобров отметил, что большинство объектов возвели более 20 лет назад, а новые незаконные строения сегодня стали встречаться редко. За девять месяцев 2023 года на начальном этапе пресекли возведение только трех незаконных построек.

Также за девять месяцев в Зеленограде обнаружили 50 объектов, находящихся в ненадлежащем состоянии. Почти половину уже отремонтировали.

Более 770 объектов самостроя уже снесли в Москве за девять месяцев.

Строительство Недвижимость Москва 2023

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