Московский коммунальный флот подготовили к зиме

Москвичам сообщили о наступлении климатической зимы

Несмотря на отсутствие снега и теплую погоду в Москве уже началась климатическая зима. В метеорологии несколько дат наступления зимы, сообщили на сайте meteovesti.ru.

«Самая простая и понятная - календарная - наступает 1 декабря. Начало астрономической зимы привязано ко дню зимнего солнцестояния, 22 декабря», - указали в материале.

Метеорологическая зима наступает, когда столбики термометра показывают отметки ниже нуля градусов. Климатическая зима - переход через ноль градусов среднесуточной температуры, полученной за 30 лет. При этом даты постоянно колеблются, в каждом регионе они разные.

Из-за потепления климата метеорологи пересчитывают нормы. Даты наступления зимы получаются разные.

В Москве климатическая зима наступила 13 ноября. Действующие нормы говорят о том, что средняя суточная температура составляет 0,0 градусов. Во вторник столбики термометра покажут −0,1 градуса. До конца января-начала февраля температура будет падать, пока не достигнет −6,5 градуса. С 3 февраля средняя суточная температура начнет расти.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России за последние сутки выпало 50% месячной нормы осадков. В Москве выпало 14 миллиметров осадков - 27% нормы за месяц.