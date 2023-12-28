28 декабря 2023, 11:42

Московский инновационный кластер втрое увеличил число межотраслевых проектов

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Участники Московского инновационного кластера (МИК) увеличили количество межотраслевых проектов втрое. Совместными усилиями они реализуют 114 партнерских идей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«К межотраслевым кластерам присоединилось уже больше 1,1 тысячи участников, около 300 из них - с января», - уточнила она.

Заммэра отметила, что специалисты занимаются робототехникой, автомобилестроением, пищевым производством, медициной, спортом, а также разработкой новых материалов. К примеру, в начале месяца появился кластер «Развитие робототехники», в котором трудятся 30 компаний по части машиностроительства.

С 2018 года МИК объединил свыше 37 тысяч компаний из 82 регионов РФ. Речь идет о производствах, высокотехнологичных предприятиях, представителях вузов и госкорпораций, малом и среднем бизнесе. Оборот от всех участников кластера с 2019 по 2022 год включительно составил более 42 триллионов рублей.

Внутри МИК создали свыше 10 межотраслевых объединений, что способствует эффективному взаимодействию. На таких площадках предприниматели и научные организации вместе быстрее разрабатывают свои проекты и реализуют их.

Столичным компаниям также удалось в уходящем году расширить географию экспорта. Доля несырьевого неэнергетического вывоза в другие страны составила примерно 17% за три квартала 2023 года.

Бизнес Москва 2023
28 декабря 2023, 11:04
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ представил новое светотехническое шоу
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В павильоне «Макет Москвы», который находится на ВДНХ, стартовало новое светотехническое шоу «Говорит Москва». Посетителям представят многообразие звуков мегаполиса: от звона колоколов храма Христа Спасителя до грома салюта в День Победы, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«На пять минут зрителя захватывает стремительный ритм города, вовлекая его в многообразие звука и света. Удивительный эффект полного погружения достигается благодаря установленному в павильоне четырехканальному оборудованию, концентрирующему звук по всем сторонам света», - рассказал он.

Посетить шоу можно с 11:00 и 20:00 по будням, в выходные и праздничные дни - 11:00, 16:30 и 20:00. Павильон также покажет светотехнические представления о Москве.

Посещение и все услуги в павильоне бесплатные. Подробную информацию и расписание программ можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении «Макет Москвы». Там же можно зарегистрироваться на экскурсии.

Павильон работает с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника.

Москвичей также пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января.

Москва 2023 ВДНХ
28 декабря 2023, 10:40
Кинокластер мирового уровня появится в Москве
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В Москве на месте заброшенного пустыря начали развивать Кинопарк Москино. Это будет самой крупной в мире площадкой для съемок натурного кино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уже завершили первый этап реконструкции МЕТМАШа», - отметил он.

Глава города уточнил, что обновили восемь корпусов, в двух строениях обустроили съемочные павильоны. Территорию бывшего завода занял большой склад костюма и реквизита «Жар-птица», в котором хранят почти пять миллионов разных атрибутов для кино и театра.

Мэр добавил, что специалисты приступили к модернизации Киностудии имени Горького. Ее рабочую площадь увеличат в два раза.

В 2024 году власти продолжат оказывать поддержку кинопроизводителям, которые создают яркие образы Москвы в киноискусстве. Заявки на гранты начнут принимать 1 января.

Кроме того, в столице пройдет Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На нем ежегодно демонстрируют более 200 фильмов в десяти кинотеатрах столицы.

Кино Сергей Собянин Москва 2023
28 декабря 2023, 10:20
Москвичей пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»
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Дискотеки пройдут на 10 бесплатных катках, которые расположены на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Посетители смогут покататься на коньках под диджей-сеты в сопровождении подсветки, меняющейся в такт музыке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января с 20:00 до 22:00. Площадки фестиваля находятся на улицах Сухонская, Авиационная, Теплый Стан и Вешняковская.

Катки, расположенные на улицах Грекова, Ключевой, Хачатуряна, в проезде Серебрякова, Олимпийской Деревне, а также в сквере у станции метро «Некрасовка», можно будет посетить в эти же дни с 20:30 до 22:00.

Желающим прийти на площадки нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Там же можно ознакомиться с расписанием.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводят в столице каждый год. В этот раз он проходит на 36 площадках в разных районах. Его главная тема - Москва и ее жители.

Ранее аудиогиды по пяти московским каткам озвучила нейросеть. Жители и гости мегаполиса узнают о ледовых площадках в Измайловском парке, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», саду имени Баумана и парке Горького.

Фестивали Новый год Москва 2023
28 декабря 2023, 09:53
Легкий мороз и снег накроют Москву в четверг
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В Москву пришло обещанное синоптиками похолодание. Температура опустится 28 декабря до минус трех градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня управление погодой в столице постепенно перейдет к гребню антициклона. В облаках появятся неустойчивые прояснения, а небольшой снег пройдет лишь местами», - уточнил он.

В Москве в дневное время суток температура составит -1…-3 градуса. Ночью похолодает до -6 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 0…-5 градусов. В ночные часы воздух остынет до -8 градусов.

Погоду будет сопровождать северо-западный, западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 746 миллиметров ртутного столба.

Метеорологи также спрогнозировали до -14 градусов в новогоднюю ночь в столице. Резкое похолодание начнется в пятницу и субботу.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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