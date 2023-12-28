Московский инновационный кластер втрое увеличил число межотраслевых проектов

«К межотраслевым кластерам присоединилось уже больше 1,1 тысячи участников, около 300 из них - с января», - уточнила она.

Заммэра отметила, что специалисты занимаются робототехникой, автомобилестроением, пищевым производством, медициной, спортом, а также разработкой новых материалов. К примеру, в начале месяца появился кластер «Развитие робототехники», в котором трудятся 30 компаний по части машиностроительства.

С 2018 года МИК объединил свыше 37 тысяч компаний из 82 регионов РФ. Речь идет о производствах, высокотехнологичных предприятиях, представителях вузов и госкорпораций, малом и среднем бизнесе. Оборот от всех участников кластера с 2019 по 2022 год включительно составил более 42 триллионов рублей.

Внутри МИК создали свыше 10 межотраслевых объединений, что способствует эффективному взаимодействию. На таких площадках предприниматели и научные организации вместе быстрее разрабатывают свои проекты и реализуют их.

Столичным компаниям также удалось в уходящем году расширить географию экспорта. Доля несырьевого неэнергетического вывоза в другие страны составила примерно 17% за три квартала 2023 года.