Московский городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в этом году

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«Сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, также идет остекление турникетного зала», - уточнил он.

Глава города отметил, что пассажиры смогут со станции МЦД-3 «Митьково» бесплатно сделать пересадку на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро, на наземный транспорт. К примеру, добраться до трамваев можно будет примерно за пару минут.

По словам мэра, около станции обустроят безопасные зоны для пешеходов, автобусные остановки перенесут поближе к железной дороге. На территории проведут благоустройство, включая озеленение с высадкой деревьев и установку освещения.

«„Митьково“ станет 39-й станцией на МЦД-3 и 81-м московским городским вокзалом на действующих диаметрах и МЦК», - заключил он.

На севере Москвы также начали строить городской вокзал «Петровско-Разумовская». Он свяжет два диаметра, две ветки метрополитена и маршруты наземного транспорта.