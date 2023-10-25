Московский центр досуга и спорта «Сказка» получил новое помещение

Овчинский: столичный производитель разработал навесную станцию быстрой зарядки электротранспорта

Московская компания первой в России разработала навесную станцию быстрой зарядки электротранспорта, способную питать два автомобиля одновременно. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Производитель, разработавший устройство, выпускает бытовые и коммерческие электрозарядные станции. Новинку будут размещать на фасадах многоквартирных домов, торговых центров и офисных зданий. Это особенно актуально для больших городов, где нужно рационально использовать пространство.

«Навесная электростанция компании ENGY мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать два автомобиля до 80% примерно за 40 минут», - отметил Овчинский.

По его словам, устройство на 95% состоит из отечественных комплектующих. Новинку запустят в серийное производство в конце ноября 2023 года. Всего столичная компания собирается выпускать не менее 1,2 тысячи таких зарядок ежегодно, сказал министр правительства Москвы.

Новые станции управляются через специальное мобильное приложение. Светодиодная подсветка, индивидуальная цветовая индикация зарядных разъемов и яркое освещение парковочного места позволяют комфортно пользоваться зарядкой даже в темное время суток.

Устройства подходят для работы в любых погодных условиях. Станции оснастили необходимыми системами безопасности. Кроме того, конструкция исключает контакт зарядных кабелей с дорожным покрытием, благодаря чему зарядка выглядит опрятно.

Столичный производитель реализует комплексные проекты, направленные на развитие не зависящей от импорта зарядной инфраструктуры России, сообщил гендиректор компании Олег Синюхин.

«Так, нами была разработана собственная система централизованного управления зарядной инфраструктурой, которая обеспечивает дистанционный контроль станций, обновление программного обеспечения, мониторинг состояния показателей работоспособности, учет потребления энергии, квот и доступов», - рассказал генеральный директор.

Производитель, разработавший устройство, выпускает бытовые и коммерческие электрозарядные станции. Новинку будут размещать на фасадах многоквартирных домов, торговых центров и офисных зданий. Это особенно актуально для больших городов, где нужно рационально использовать пространство.

«Навесная электростанция компании ENGY мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать два автомобиля до 80% примерно за 40 минут», - отметил Овчинский.

Новые станции управляются через специальное мобильное приложение. Светодиодная подсветка, индивидуальная цветовая индикация зарядных разъемов и яркое освещение парковочного места позволяют комфортно пользоваться зарядкой даже в темное время суток.

Устройства подходят для работы в любых погодных условиях. Станции оснастили необходимыми системами безопасности. Кроме того, конструкция исключает контакт зарядных кабелей с дорожным покрытием, благодаря чему зарядка выглядит опрятно.

Столичный производитель реализует комплексные проекты, направленные на развитие не зависящей от импорта зарядной инфраструктуры России, сообщил гендиректор компании Олег Синюхин.

Крупным, малым и средним московским предприятиям позволяют развиваться комфортные условия для бизнеса, созданные в городе. Размещение промышленных площадок в столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Компаниям предлагают более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, действует ряд антикризисных инструментов.

Москва - город с развитым производством. Здесь более четырех тысяч промплощадок, на которых работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице запускают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

По его словам, устройство на 95% состоит из отечественных комплектующих. Новинку запустят в серийное производство в конце ноября 2023 года. Всего столичная компания собирается выпускать не менее 1,2 тысячи таких зарядок ежегодно, сказал министр правительства Москвы.

«Так, нами была разработана собственная система централизованного управления зарядной инфраструктурой, которая обеспечивает дистанционный контроль станций, обновление программного обеспечения, мониторинг состояния показателей работоспособности, учет потребления энергии, квот и доступов», - рассказал генеральный директор.