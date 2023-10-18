Московским предпринимателям предложили открыть шесть кафе на ВДНХ

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«Участие в торгах дает предпринимателям возможность вести бизнес на привлекательных городских площадках. Например, 9 ноября пройдут аукционы, победители которых смогут открыть всесезонные кафе на территории ВДНХ», - уточнил он.

Предпринимателям предложили три киоска, площадь которых составила от 15 до 57 «квадратов», а также три павильона площадью от 34 до 47 квадратных метров. Бизнесмены смогут подписать контракты на срок до 30 сентября 2026 года.

Три объекта находятся на кольцевой дороге ВДНХ, два расположены около 3-го Каменского пруда, еще один - у павильона № 27 «Физкультура и спорт».

Победителям аукциона предложили поставить там оборудование, разместить рекламные баннеры и таблички, заранее согласовав их концепцию. Также инвесторы должны будут соблюдать установленные требования. В частности, сами получать и продлевать лицензии и сертификаты на торговлю.

Торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг». Заявки будут принимать до 7 ноября. Для этого нужно зарегистрироваться на площадке и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги право на открытие точки общепита в саду «Эрмитаж». Аукцион пройдет 29 ноября.