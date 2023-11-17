Московских врачей научили работе в цифровой клинике

«Впервые в этом году столичные больницы начали переход на безбумажный формат работы. Сегодня так уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больница Вересаева», - уточнила она.

Ракова отметила, что для большей эффективности работы цифровых инструментов организовали масштабное обучение по их использованию. В перспективе сотрудники всех московских больниц научатся работать с «цифрой». При этом новый персонал также сможет освоить нужные навыки.

Программы обучения разработали при участии специалистов департамента информационных технологий Москвы и сотрудников городских стационаров. Занятия проводит кадровый центр столичного Депздрава. Также обучение проходит на рабочих местах, а завершается итоговой аттестацией.

Около трех тысяч врачей общей практики также стали участниками масштабного образовательного проекта. В него вошли 13 направлений - от оториноларингологии до нефрологии.