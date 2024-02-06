Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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«Седьмого февраля в городе ожидается сильный снегопад - рекомендуем использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу», - сообщили в ведомстве.

В дептрансе отметили, что на автобусе, электробусе или такси гораздо быстрее добраться до пункта назначения по выделенным полосам.

Водителей также попросили быть аккуратнее во время вождения, особенно на мостах и эстакадах, не стоит отвлекаться на гаджеты.

Движение в столице контролируют в круглосуточном режиме специалисты Ситуационного центра и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД. На МКАД фурам помогают дополнительные экипажи на «КамАЗах».

В ближайшие сутки Москва окажется во власти циклона «Ольга» , который принесет обильные осадки. Сугробы вырастут до 10 сантиметров.