06 февраля 2024, 11:31

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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На Москву надвигаются сильные снегопады. По этой причине в пресс-службе столичного дептранса посоветовал жителям и гостям мегаполиса оставить автомобили и воспользоваться общественным транспортом.

«Седьмого февраля в городе ожидается сильный снегопад - рекомендуем использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу», - сообщили в ведомстве.

В дептрансе отметили, что на автобусе, электробусе или такси гораздо быстрее добраться до пункта назначения по выделенным полосам.

Водителей также попросили быть аккуратнее во время вождения, особенно на мостах и эстакадах, не стоит отвлекаться на гаджеты.

Движение в столице контролируют в круглосуточном режиме специалисты Ситуационного центра и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД. На МКАД фурам помогают дополнительные экипажи на «КамАЗах».

В ближайшие сутки Москва окажется во власти циклона «Ольга» , который принесет обильные осадки. Сугробы вырастут до 10 сантиметров.

Машины Снегопад Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 11:12
Сервис заказа горячего питания появился в приложении «Дневник „МЭШ“»
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Мобильное приложение «Дневник „МЭШ“» оснастили сервисом заказа горячего питания. Теперь родители смогут выбирать готовые блюда или составлять особенное меню для ребенка, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Вводим один из самых популярных сервисов „Москвенка“ - „Выбор питания из меню“. Теперь в единой цифровой среде родители смогут детально настроить меню ребенка», - уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что через сервис можно убрать блюда, которые не нравятся или нельзя школьнику, а также заказать дополнительные порции. В приложении есть цены на весь набор и каждую позицию меню. Понравившийся заказ можно повторять автоматически, задав в настройках соответствующие параметры.

Также в приложении указаны состав блюд, их калорийность, белки, жиры и углеводы. Льготники смогут изучить рацион и состав бесплатных блюд.

Благодаря нововведению предлагается выбрать определенные комплексные завтраки, обеды, полдники и ужины или создать меню на свое усмотрение на две недели. Оформить заказ можно пользователям, подключенным к сервисам «Москвенка».

В «Московской электронной школе» также есть сервис «Горизонты», который позволит записаться на культурные мероприятия онлайн. На нем наладили систему подбора событий согласно возрасту пользователя.

Мобильное приложение «Дневник „МЭШ“» оснастили сервисом заказа горячего питания. Теперь родители смогут выбирать готовые блюда или составлять особенное меню для ребенка, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Дети Школьники Технологии Москва
06 февраля 2024, 10:16
«Зарядят снегопады, закружат метели». Циклон «Ольга» обрушится на Москву
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В ближайшие сутки Москва окажется во власти циклона «Ольга», который принесет обильные осадки. Сугробы вырастут до 10 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В среду очередной североатлантический циклон «Ольга» рекордные осадки - выпадет до 12 миллиметров или примерно четверть от месячной нормы.

«С полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров», - отметил Тишковец.

Он добавил, что грядущие снегопады смогут побить рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

По словам синоптика, снежный покров на метеостанции ВДНХ подрастет на 7-10 сантиметров. Сугробы этой зимой могут впервые достичь полуметровой высоты. Погоду будет сопровождать юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду.

Столбики термометров покажут отметки -3…- 5 градусов. Предстоящей ночью в столице из-за промежуточного гребня антициклона морозы усилятся до -7…-10 градусов. В Московской области температура воздуха днем составит -2…-7 градусов. В ночные часы похолодает до -7…-12 градусов.

Атмосферное давление упадет до 717 миллиметров ртутного столба и приблизится к рекорду 1995 года. Снегопад будет длиться до середины ночи четверга, заключил Тишковец.

В Москву также придет «сыктывкарский январь» 8 и 9 февраля. Температура будет ниже нормы на шесть-семь градусов.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 09:05
Москвичам пообещали облачную погоду и небольшое похолодание во вторник
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В Москве 6 февраля ожидается незначительное похолодание. Кроме того, в городе пройдет небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в столице будет определяться тыловой частью циклона», - уточнил он.

Метеоролог пояснил, что в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Выпадет небольшой снег, а дороги и тротуары покроет гололед.

В Москве днем температура будет варьироваться от -2 до -4 градусов. В ночные часы воздух остынет до -10 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -1…-6 градусов. В ночное время суток похолодает до -13 градусов.

Ближе к выходным в Москве заметно похолодает. Температура будет ниже нормы на шесть-семь градусов, что характерно для январской погоды в Сыктывкаре.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 08:51
Три корпуса для высокотехнологичных предприятий достроили в «Алабушево» в Москве
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На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» возводят промышленный технопарк по программе создания мест приложения труда. Первую очередь проекта с тремя корпусами и КПП ввели в эксплуатацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Стройка идет на площадке „Алабушево“, где выпускают микроэлектронику, информационные и компьютерные технологии, медоборудование и лекарства», - уточнил он.

По словам главы города, в веденных в эксплуатацию трех корпусах создадут свыше тысячи рабочих мест. Помимо производств, в каждом корпусе разместят офисы, столовые, медпункты и технические комнаты.

Мэр добавил, что примерно 80% площадей сдали в аренду. У предприятий есть возможность стать резидентами ОЭЗ, что позволит получить выгодные льготы по налогам.

Собянин пояснил, что возведение промышленного технопарка на частные деньги стало примером взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и бизнесом. В городе появляется современная инфраструктура для размещения инновационных производств, а инвестор приобретает льготы при строительстве жилья.

Вторую очередь проекта планируют сдать осенью 2026 года. Благодаря этому появится еще почти тысяча рабочих мест.

Ранее резидент ОЭЗ «Технополис Москва» - «Концерн Гудвин» - закончил работу по внедрению новой ERP-системы. Проект реализовывали на протяжении всего 2023 года, затраты на него составили более 3,5 миллиона рублей.

Строительство Бизнес Сергей Собянин Москва

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