03 ноября 2023, 16:41

Московских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы в праздники

Сайт мэра и правительства Москвы
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Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 3 по 6 ноября включительно. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - уточнил он.

Заммэра отметил, что под особым контролем будет работа инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также установили особый режим по мерам противопожарной безопасности на жилых домах и городских объектах.

Он добавил, что полторы тысячи аварийных бригад, оснащенных спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения, будут дежурить в круглосуточном режиме. Кроме того, около 1,5 тысячи спасателей привели в повышенную готовность.

В праздники особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворов. На улицы выведут необходимое количество коммунальной техники и дворников.

Ранее москвичам рассказали о режиме работы соцучреждений в ноябрьские праздники. Медучреждения перейдут на особый график, организации соцзащиты будут предоставлять услуги на дому, а офисы «Мои документы» закроются 4 ноября.

Праздники Москва 2023 Петр Бирюков
03 ноября 2023, 17:07
Считавшиеся исчезнувшими животные начали возвращаться в Москву
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москву стали возвращаться животные, которые ранее считались вероятно исчезнувшими. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания: укромные места для гнездования и выведения потомства, качественная вода, воздух, достаточная кормовая база, низкий уровень шума», - уточнил он.

Мэр добавил, что среди таких животных - осоед, зеленый дятел, голубь клинтух и другие.

По данным специалистов, на природных территориях столицы сейчас обитает 241 вид животных. Из них 116 внесли в Красную книгу Москвы, а два вида значатся в Красной книге России.

Ранее гриб из Красной книги России впервые обнаружили в Подмосковье. Уникальную находку - редчайшую рифолу курчавую - случайно нашли в лесах любители тихой охоты.

Животные Сергей Собянин Экология Москва 2023
03 ноября 2023, 15:55
Более сотни новостроек начали возводить на месте снесенных домов по реновации
Сайт мэра и правительства Москвы
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Строители приступили к возведению 102 новых жилых зданий на месте, где уже снесли ветхие дома по реновации. Общая площадь квартир в будущих новостройках составит 1,8 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Программа реновации уже вышла на этап, когда новые дома строятся не только на стартовых площадках, но и на месте старых снесенных пятиэтажек», - уточнил он.

По словам заммэра, до этого на месте демонтированных зданий появились восемь новостроек на юге, северо-востоке, востоке, юго-западе, севере и западе Москвы. Он отметил, что сейчас строительство жилых объектов на месте снесенных пятиэтажек охватило все округа столицы.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в эти 102 новостройки переедут 60 тысяч человек. Он уточнил, что с начала реновации 140 тысячам жителям предложили новое жилье во всех округах, из них более 112 тысяч - заселились.

Ранее в Восточном округе Москвы в Новогирееве приступили к заселению дома по программе реновации. Более 450 жителям ветхих пятиэтажек разослали предложения с равнозначными квартирами.

Строительство Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве
03 ноября 2023, 15:21
Москва передала соцучреждениям более 100 объектов за год
Сайт мэра и правительства Москвы
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В третьем квартале этого года социально значимые учреждения получили от Москвы 34 объекта, а с начала года количество таких помещения и зданий превысило 100. Благодаря этому организации смогут повысить качество своих услуг, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, Москва передала образовательным организациям девять зданий и несколько помещений, общая площадь которых превысила 36 тысяч «квадратов». В частности, советам ветеранов предоставили шесть объектов в 422,3 квадратного метра, центры московского долголетия получили четыре помещения около 4,3 тысячи «квадратов», а досуговые учреждения - 15 помещений площадью более 3,1 тысячи квадратных метров.

Самые крупные из переданных объектов - новые здания для образовательных учреждений. К примеру, школе № 656 имени Макаренко на Бескудниковском бульваре предоставили здание, рассчитанное на 550 учеников. Площадь объекта составила более 10 тысяч квадратных метров. В Новой Москве детский сад для 350 воспитанников получил здание на улице Бориса Пастернака.

Помещения и здания предоставляют учреждениям на праве оперативного управления. Это значит, что они смогут устанавливать нужное оборудование, проводить ремонтные работы и оказывать жителям услуги.

Ранее власти Москвы в третьем квартале в рамках проведения торгов заключили 235 договоров купли-продажи коммерческих помещений с жителями города и предпринимателями. Общая сумма сделок составила 4,4 миллиарда рублей.

Недвижимость Москва 2023
03 ноября 2023, 13:23
Школьников и студентов пригласили поучаствовать в чемпионате «Технолидеры Москвы»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Подростки смогут принять участие в третьем молодежном чемпионате по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы». Конкурсантам предстоит презентовать авторские решения и бизнес-планы, сообщила вице-мэра столицы Наталья Сергунина.

«Принять участие смогут до 80 команд. По итогам конкурса эксперты и инвесторы выберут 10 лучших проектов, которые в дальнейшем получат поддержку», - уточнила она.

Мероприятие внесли в перечень интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов Минпросвещения России на 2023/2024 учебный год для определения талантливых детей. Благодаря этому статусу победители и призеры смогут получить дополнительные баллы, когда будут поступать в вуз.

По правилам чемпионата в конкурсе будут участвовать разработчики и инженеры со всей страны. В команде может быть от двух до шести человек. Заявки на участие принимают онлайн до 10 ноября. После этого начнется отбор минимум 60 команд для дальнейшей работы.

Ранее молодых разработчиков из Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Начни игру» на платформе «Россия - страна возможностей». В нем смогут принять участие старшеклассники, студенты и другие специалисты.

Школьники Студенты конкурсы Технологии Москва 2023

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