Московских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы в праздники

«Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - уточнил он.

Заммэра отметил, что под особым контролем будет работа инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также установили особый режим по мерам противопожарной безопасности на жилых домах и городских объектах.

Он добавил, что полторы тысячи аварийных бригад, оснащенных спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения, будут дежурить в круглосуточном режиме. Кроме того, около 1,5 тысячи спасателей привели в повышенную готовность.

В праздники особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворов. На улицы выведут необходимое количество коммунальной техники и дворников.

Ранее москвичам рассказали о режиме работы соцучреждений в ноябрьские праздники. Медучреждения перейдут на особый график, организации соцзащиты будут предоставлять услуги на дому, а офисы «Мои документы» закроются 4 ноября.