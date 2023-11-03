Московских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы в праздники
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 3 по 6 ноября включительно. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - уточнил он.
Заммэра отметил, что под особым контролем будет работа инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, а также установили особый режим по мерам противопожарной безопасности на жилых домах и городских объектах.
Он добавил, что полторы тысячи аварийных бригад, оснащенных спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения, будут дежурить в круглосуточном режиме. Кроме того, около 1,5 тысячи спасателей привели в повышенную готовность.
В праздники особое внимание уделят уборке дорог, пешеходных зон и дворов. На улицы выведут необходимое количество коммунальной техники и дворников.
Ранее москвичам рассказали о режиме работы соцучреждений в ноябрьские праздники. Медучреждения перейдут на особый график, организации соцзащиты будут предоставлять услуги на дому, а офисы «Мои документы» закроются 4 ноября.