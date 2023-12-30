Московских коммунальщиков перевели на круглосуточное дежурство из-за новогодних праздников

«Аварийные бригады оснащены для оперативного устранения нештатных ситуаций», - уточнил он.

Глава города отметил, что на ТЭЦ запаслись топливом. Мегаполис обеспечили ресурсами с требуемым резервом мощности.

В пресс-службе столичного правительства добавили, что в случае ЧП для устранения последствий привлекут 1781 аварийно-восстановительную бригаду и задействуют 1433 спецмашины. Для работы в нештатных ситуациях подготовили 1385 аварийных источников электроснабжения, в том числе дизель-генераторные установки и четыре мобильные котельные.

На уборку снега при необходимости выведут более 14 тысяч единиц спецтехники. Самые опасные участки дорог взяли на особый контроль. В частности, на МКАД круглосуточно дежурит 41 тягач.

Для очистки крыш привлекли 2,7 тысячи бригад. Больше восьми тысяч рабочих будут убирать площадки после массовых гуляний в новогодние праздники. Почти 150 тысяч дворников и около 43 тысяч малых техсредств задействуют в уборке придомовых территорий.

На днях депутат Дмитрий Локтев сообщил о нехватке дворников в Москве. По его словам, в трех районах дефицит рабочей силы составил от 60 до 90%.