Московские ЗАГСы начали принимать заявления на регистрацию брака на январские праздники

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«Январь является одним из самых популярных месяцев для подачи заявления на регистрацию брака, в период праздников пары смогут сделать это онлайн», - уточнила она.

Дворцы бракосочетания № 4 и «Шипиловский» будут ждать молодоженов четвертого и шестого января, а дворцы бракосочетания № 1 и «Южное Бутово» - пятого и седьмого января.

Уханева добавила, что в 2020 году в Рождество заключили брак примерно 60 пар, в 2021-м - свыше 50. В прошлом году поженились почти 40 пар, в 2023-м - около 50.

В праздники ЗАГСы украшают новогодними аксессуарами, в залах устанавливают елки, а ведущие церемоний произносят праздничную речь. Также во дворцах бракосочетания № 1 и № 4 для пар прозвучат новогодние композиции от струнного трио.

Заявления о заключении брака принимают очно во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, можно подать его онлайн на сайте госуслуг или mos.ru. Стоимость госпошлины составляет 350 рублей.

Ранее на социальную поддержку семей с детьми в 2024 году в бюджет Социального фонда заложили более 2,2 триллиона рублей. Эти средства направят на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия и другие меры соцподдержки.