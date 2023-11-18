Московские врачи стали быстрее и точнее проводить лучевую диагностику благодаря ИИ

Алгоритмы находят на медицинских снимках признаки рака легких, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии и гидроторакса. Умные сервисы выделяют цветом на изображении места с возможными патологиями, создают замеры и описание для врачей.

Нейросети способны выявить незаметную для человеческого глаза патологию на ранней стадии, что стало ключевым преимуществом использования ИИ. В проекте применяют шесть комплексных разработок с ИИ, которые находят до 10 патологий сразу во время одного исследования в области груди и живота.

Алгоритмы внедрили в 150 медучреждений, в том числе детские. В перспективе нейросети будут автономными в нескольких лучевых исследованиях. Благодаря этому врачи-рентгенологи смогут сэкономить время и заняться более сложными исследованиями.

Нейросети также начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках в Москве. Результаты исследования появляются за две-три минуты.