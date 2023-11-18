18 ноября 2023, 09:35

Московские врачи стали быстрее и точнее проводить лучевую диагностику благодаря ИИ

Сайт мэра и правительства Москвы
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ИИ позволил московским медикам ускорить процесс лучевой диагностики и сделать его более точным. Нейросети помогают выявлять на рентгене заболевания по 28 клиническим направлениям, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Алгоритмы находят на медицинских снимках признаки рака легких, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии и гидроторакса. Умные сервисы выделяют цветом на изображении места с возможными патологиями, создают замеры и описание для врачей.

Нейросети способны выявить незаметную для человеческого глаза патологию на ранней стадии, что стало ключевым преимуществом использования ИИ. В проекте применяют шесть комплексных разработок с ИИ, которые находят до 10 патологий сразу во время одного исследования в области груди и живота.

Алгоритмы внедрили в 150 медучреждений, в том числе детские. В перспективе нейросети будут автономными в нескольких лучевых исследованиях. Благодаря этому врачи-рентгенологи смогут сэкономить время и заняться более сложными исследованиями.

Нейросети также начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках в Москве. Результаты исследования появляются за две-три минуты.

Искусственный интеллект Врачи Москва 2023
18 ноября 2023, 09:53
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
Сайт мэра и правительства Москвы
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Температура воздуха в Москве в ночь на 18 ноября опустилась до минимума с начала осени. Столбики термометра опустились почти до -9 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени», - подчеркнул он.

Синоптик уточнил, что специалисты базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха -8,5 градуса. Это означает, что за сутки показатели опустились сразу на 5,2 градуса.

Леус отметил, что в Московской области холоднее всего было ночью в Клину, там воздух остыл до -12,1 градуса.

По словам метеоролога, оценивая синоптическую ситуацию в атмосфере, прогнозируются еще более низкие температуры в предстоящую ночь в Москве.

«Показания термометров пойдут на штурм 10-градусной отметки», - заключил он.

В субботу москвичей ждет декабрьская погода. В дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
18 ноября 2023, 09:10
Три жилых корпуса по реновации начали возводить на западе Москвы
Фото: Mos.ru/ds
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В Западном округе Москвы приступили к возведению трех жилых корпусов по программе реновации. Они будут разносекционными и переменной этажности, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идет монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - уточнил он.

Новостройка появится в районе Фили-Давыдково на улице Кременчугская. Три корпуса соединит подземная парковка. Лицевую сторону зданий оформят керамогранитной плиткой. Фасады оснастят металлическими корзинами под кондиционеры.

В доме разместят 1224 квартиры, из них 401 однокомнатная, 587 - двухкомнатных, 235 - трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Девять квартир адаптируют под нужды инвалидов. Все помещения сдадут с готовой отделкой по стандартам реновации.

Первые нежилые этажи займут вестибюль, лифты, помещения консьержа, кладовки и зона с почтовыми ящиками. В закрытом дворе проведут работы по благоустройству, а также построят детскую и спортивные площадки.

В Москве подобрали стартовые площадки, включенные в реновацию , общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
18 ноября 2023, 08:42
Москвичам пообещали декабрьскую погоду в субботу
Сайт мэра и правительства Москвы
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Выходные в Москве начнутся с незначительного похолодания. Синоптики спрогнозировали 18 ноября переменную облачность и отсутствие осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Сегодня столица останется под влиянием обширного антициклона», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях обойдется без снега. Утром отдельные районы накроет туман. На дорогах и тротуарах местами будет скользко.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -2…-7 градусов. В ночные часы температура опустится до -12 градусов.

Леус добавил, что такие показатели соответствуют середине первой декады декабря.

Погоду будет сопровождать юго-западный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье похолодает до -6 градусов, но также осадков не ожидается.

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 11:00 19 ноября.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
17 ноября 2023, 21:10
Более 20 судов будет патрулировать зимой водоемы Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В зимний период более 20 судов на воздушной подушке будут использовать для патрулирования водоемов Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Спасатели будут контролировать водоемы с использованием специализированной техники, способной двигаться со средней скоростью до 50-80 километров в час. Суда на воздушной подушке смогут передвигаться как по воде, так и по льду.

«Дополнительно в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль», - рассказал Бирюков.

Количество сотрудников поисково-спасательных и пожарно-спасательной станций столицы достигло 500. При необходимости они смогут использовать свыше 180 плавсредств, включая аэролодку «Север-650К». На каждом из них будут находиться специальные устройства - лестницы, телескопические спасательные комплекты и прочее необходимое оснащение.

Зимой в столице будут регулярно контролировать толщину льда на Москве-реке и других водоемах.

А в Московской области стартовал месяц мероприятий для предотвращения несчастных случаев на водоемах зимой. Их будут проводить сотрудники МЧС.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков

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