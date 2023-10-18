Московские волонтеры помогут провести первую Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Читайте нас в:

«Это уникальное событие длительностью 160 дней по масштабу сравнимо с чемпионатом мира по футболу FIFA-2018, Всемирным фестивалем молодежи и студентов - 2017 и Московским урбанистическим форумом - 2023, в которых волонтеры Москвы принимали самое активное участие», - уточнила она.

Драгунова отметила, что для успешного проведения мероприятия необходима помощь волонтерского корпуса из более чем 5,3 тысячи человек старше 18 лет.

Активисты помогут посетителям ознакомиться с достижениями каждого региона. Также помощь волонтеров потребуется на культурно-развлекательной, образовательной и деловой программах.

Первая Международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Подать заявку в волонтерский корпус можно до 31 марта. Перед этим необходимо изучить регламент добровольца. Важным условием для отбора станет готовность помогать в течение 24 и более смен за все время выставки.

Ранее в Москве, в парке имени Юрия Лужкова, открыли фотовыставку «Путеводитель добрых дел». Ее приурочили к трехлетию работы благотворительного сервиса на портале mos.ru и деятельности НКО.