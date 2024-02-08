08 февраля 2024, 12:24

Московские ветеринары спасли лапу застрявшему в батарее сфинксу

Freepik
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В Москве ветеринарам удалось спасти лапу коту породы канадский сфинкс. Он получил сильнейший ожог, застряв в батарее, сообщили в Telegram-канале ветклиники.

Домашний питомец спасался от январских морозов, греясь в квартире около радиатора отопления. В какой-то момент владельцы услышали крик животного. Войдя в комнату, они увидели, что лапа кота застряла в батарее.

Несмотря на все усилия, вызволить Леона из ловушки самостоятельно не получилось. На помощь пришли специалисты экстренных служб, которым пришлось срезать батарею.

В итоге кота достали и сразу же повезли в ветклинику, где ему диагностировали ожог левой лапы. Леону провели долгий курс лечения, но конечность сохранили.

Ранее специалистам столичной ветклиники удалось спасти жизнь наевшемуся мусора коту по кличке Котлета. Ему сделали операцию на кишечнике.

Животные Москва
08 февраля 2024, 11:24
Сугробы в Москве побили рекорд этой зимы
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Циклон «Ольга» обрушил на Москву сильные снегопады. Высота сугробов стала рекордной за эту зиму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, высота снежного покрова сегодня утром достигла отметки в 60 сантиметров - это самое высокое значение с начала нынешней зимы», - отметил он.

По словам синоптика, такой показатель превысил полторы климатических нормы -166%. За минувшие 24 часа сугробы подросли на семь сантиметров.

Леус добавил, что столько снега в Москве выпало впервые за 10 лет. Сугробы высотой в 60 сантиметров последний раз фиксировали на метеостанции ВДНХ в начале апреля 2013 года.

«Однако до рекордных значений сегодняшнему снегу далеко - 8 февраля 1994 года снежный покров в Москве составлял 65 сантиметров», - пояснил он.

На других метеостанциях столицы высота сугробов составила от 54 до 66 сантиметров. В Новой Москве высота снежного покрова достигла 67 сантиметров. В Московской области самые большие сугробы зафиксировали на метеостанции Волоколамска - 64 сантиметра.

Москвичей также предупредили о морозной погоде в четверг. В столице 8 февраля будет -12 градусов и пройдет небольшой снег.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
08 февраля 2024, 11:06
Прирост свежевыпавшего снега в Москве превысил 60% от месячной нормы
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За полтора дня в Москве прирост свежевыпавшего снега превысил 60% месячной нормы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.


«С 7 по 8 февраля в отдельных районах столицы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме», - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что 150 тысяч коммунальщиков активно очищают от снега дороги, тротуары, дворы, крыши жилых зданий. Для уборки снега задействовали 14 тысяч спецмашин, а также привлекли дополнительные силы и технику городских инженерных компаний.

С особым вниманием дворники подходят к уборке снега на пешеходных зонах, тротуарах и остановках. Весь день специалисты будут очищать от снега и наледи скатные кровли многоэтажек и выступающих элементов фасадов зданий. Места, где проводятся работы, огородили лентами и спецзаграждениями.

Бирюков отметил, что в 11:00 стартует механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов.

Снегопад Погода в Москве Петр Бирюков Москва
08 февраля 2024, 10:33
Выставку-форум «Россия» в Москве могут продлить до 8 июля
РИА «Новости»
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Международную выставку-форум «Россия», расположенную на ВДНХ в Москве, решили продлить до 8 июля. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум „Россия“ до 8 июля», - сказал он.

Древаль отметил, что благодаря увеличенным срокам проведения выставки ее посетят больше людей, которые не успели приехать туда раньше. Также он указал на новые возможности летнего формата, включая открытое пространство, спортивные, культурные события и парады. Общество «Знание» подготовило множество идей.

«Не все из них мы еще детально проработали, потому что продление было предложено президентом совсем недавно. Проект действительно получился, и жалко было бы „терять“ летний период, когда можно с таким удовольствием погулять по ВДНХ», - добавил Древаль.

Выставку-форум «Россия» открыли в ноябре 2023 года. Ее планировали провести до 12 апреля 2024-го. Как уточнило РИА «Новости», официального подтверждения о продлении выставки «Россия» на ВДНХ пока нет.

Международная выставка-форум «Россия» понравилась 90% посетителей. Об этом стало известно из результатов исследования ВШЭ и ЭИСИ.

Выставки ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
08 февраля 2024, 10:13
Пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве
Телеканал «360»
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На протяжении всей первой недели февраля Москву засыпало снегом. За прошлые 24 часа выпала пятая часть месячной нормы осадков, сообщила метеоролог, Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«С начала месяца в Москве выпало 50% месячной нормы осадков. Только за сутки 7 февраля сумма осадков на ВДНХ составила 8,9 миллиметра, или 20% от нормы», - уточнила она.

Синоптик отметила, что сугробы в столице подросли в среднем на 12 сантиметров. Всего с начала зимы в мегаполисе выпало 172 сантиметра снега. Такие показатели превысили норму холодного сезона примерно на 9%.

Позднякова добавила, что москвичей ждет еще почти два месяца со снежными осадками.

На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова

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