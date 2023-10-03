Московские студенты смогут бесплатно посетить 80 объектов культурного наследия

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«Всего запланировано около 300 экскурсий, несколько в каждый из памятников. Свои двери откроют дом Демидова в Гороховском переулке, дом Дурасова на Покровском бульваре, усадьбы Рахмановых на улице Воронцово Поле и Замятина - Третьякова на Гоголевском бульваре», - уточнил он.

Емельянов добавил, что у студентов будет возможность побывать в производственном корпусе хлебозавода имени Зотова, дворце Петра Первого на Яузе, Центральном доме архитектора и исторических павильонах ВДНХ.

Кроме того, в цикл экскурсий вошли здания Госбанка и Ссудной казны, дома-коммуны на улице Орджоникидзе и Дома Наркомфина.

В 2022 году в экскурсиях форума «Наследие» приняли участие пять тысяч человек. В этом сезоне для проекта разработали новые прогулочные маршруты.

Для участия в программе нужно отправить коллективную заявку на бланке вуза с указанием контактов ответственного лица. При этом некоторые экскурсии смогут посетить все желающие. На них нужно зарегистрироваться на сайте «Узнай Москву».

Ранее карьерный фестиваль для молодежи «Строй.Фест» провели в Москве. В этом году студентов ждали эксперты и ярмарка вакансий от топ-11 компаний банковской и строительной отраслей.