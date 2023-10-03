Московские студенты смогут бесплатно посетить 80 объектов культурного наследия
Форум «Наследие» организует экскурсии по столичным памятникам архитектуры. С 4 октября по 21 ноября студенты смогут посетить примерно 80 значимых объектов, сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
«Всего запланировано около 300 экскурсий, несколько в каждый из памятников. Свои двери откроют дом Демидова в Гороховском переулке, дом Дурасова на Покровском бульваре, усадьбы Рахмановых на улице Воронцово Поле и Замятина - Третьякова на Гоголевском бульваре», - уточнил он.
Емельянов добавил, что у студентов будет возможность побывать в производственном корпусе хлебозавода имени Зотова, дворце Петра Первого на Яузе, Центральном доме архитектора и исторических павильонах ВДНХ.
Кроме того, в цикл экскурсий вошли здания Госбанка и Ссудной казны, дома-коммуны на улице Орджоникидзе и Дома Наркомфина.
В 2022 году в экскурсиях форума «Наследие» приняли участие пять тысяч человек. В этом сезоне для проекта разработали новые прогулочные маршруты.
Для участия в программе нужно отправить коллективную заявку на бланке вуза с указанием контактов ответственного лица. При этом некоторые экскурсии смогут посетить все желающие. На них нужно зарегистрироваться на сайте «Узнай Москву».
Ранее карьерный фестиваль для молодежи «Строй.Фест» провели в Москве. В этом году студентов ждали эксперты и ярмарка вакансий от топ-11 компаний банковской и строительной отраслей.