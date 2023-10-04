Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
В Москву пришел холодный атмосферный фронт, а температура воздуха значительно снизилась. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду в ближайшие часы. В связи с непогодой на улицах начали дежурить городские службы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
«Согласно данным синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный ветер, дождь, местами гроза. Наиболее сильными порывы ветра будут после 14:00 - они могут достигать 20 метров в секунду», - рассказал он.
На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. Специалисты настроили информирование горожан путем СМС-сообщений, а также с помощью оповещения в зонах отдыха и парках.
Кроме этого, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.
Ранее москвичам сообщили, что столицу накроет мокрый снег с дождями на следующей неделе. Сильнее всего прохлада будет ощущаться на выходных и особенно в начале предстоящей недели, когда температура опустится до нулевой отметки, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега.