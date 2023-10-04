Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

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«Согласно данным синоптиков, сегодня в столице ожидаются сильный ветер, дождь, местами гроза. Наиболее сильными порывы ветра будут после 14:00 - они могут достигать 20 метров в секунду», - рассказал он.

На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. Специалисты настроили информирование горожан путем СМС-сообщений, а также с помощью оповещения в зонах отдыха и парках.

Кроме этого, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.

Ранее москвичам сообщили, что столицу накроет мокрый снег с дождями на следующей неделе. Сильнее всего прохлада будет ощущаться на выходных и особенно в начале предстоящей недели, когда температура опустится до нулевой отметки, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега.