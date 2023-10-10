Московские системы теплоснабжения перевели на зимний режим

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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что мероприятие провели в штатном режиме. Кроме того, все соответствовало графику за счет масштабной подготовки к событию заранее.

«В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности», - подчеркнул заммэра.

Отопление в Москве подали намного позже, чем обычно, из-за теплой погоды, которая была на протяжение всего сентября. В прошлом году отопление в социальных сооружениях начали включать по заявкам с начала осени, а в жилых домах - с 18 сентября.

Отмечается, что к холодному периоду подготовили более 74 тысяч объектов, среди них - свыше 34 тысяч жилых домов.

По словам Бирюкова, в зданиях провели гидравлические и температурные проверки тепловых сетей. Для этой цели привлекли несколько тысяч специалистов-инженеров, а аварийные бригады ежедневно дежурили в течение всего дня.

Ранее жители северо-востока Москвы пожаловались на холодные батареи.