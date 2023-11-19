Московские сервисы велопроката и кикшеринга перестали работать из-за гололеда

Читайте нас в:

В ведомстве уточнили, что по причине образовавшейся на дорогах гололедицы операторы решили приостановить аренду велосипедов и электросамокатов. Часть парка начали увозить в сервисные центры, чтобы подготовить их к следующей весне.

Окончательное решение о закрытии сезона примут позже. Оно будет зависеть от погодных условий.

Московские коммунальщики из-за наступивших холодов также скорректировали работу системы отопления. Она полностью сейчас соответствует погоде.

Самую холодную ночь осени зафиксировали в Москве. На базовой метеостанции ВДНХ температурный минимум 19 ноября достиг - 9,2 градуса.

В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Улицы покрылись ледяной коркой - кататься в таких условиях опасно, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.