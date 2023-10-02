Московские реставраторы обновят ресторан «Золотой колос» на ВДНХ
На ВДНХ проведут реставрационные работы в ресторане «Золотой колос». Здание 1954 года постройки стало объектом культурного наследия федерального значения, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Специалисты закончили противоаварийные работы и приступили к ремонту фасадов ресторана. Следующим этапом станет реставрация в интерьерах. Здание главного ресторана на ВДНХ восстанавливают в первый раз с времен его возведения.
На главном фасаде воссоздадут исторический облик по архивным документам. На втором ярусе павильона снесут навес из дерева и квадратные кирпичные колонны. Вдоль открытых террас восстановят торшеры из металла, а в галереях второго яруса построят навесы, через которые будет проходить свет. Парадные лестницы расчистят и отремонтируют балясины ограждений лестничных маршей, а также отреставрируют пол в технике терраццо.
Кроме того, специалисты займутся восстановлением исторической отделки стен, а также расстекловкой окон и декором дверей. После фасадных работ начнется реставрация залов ресторана. В обеденных зонах сохранились интерьеры почти полностью. Там укрепят потолочные розетки, лепнину, межоконные простенки, панно с барельефными фигурными композициями.
Ранее в Москве завершилось голосование на портале «Активный гражданин» за звание лучшего отреставрированного объекта в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год». В нем приняли участие более 260 тысяч горожан.