Московские реставраторы обновили 22 скульптуры на здании РГБ

«Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но все успели сделать за рекордные три месяца», - уточнил он.

По словам главы города, мастера сначала избавились от всего цементного раствора, которым в 1985 году во время ремонта залатывали трещины и сколы в здании.

Самой сложной задачей для реставраторов стало восстановление угловой скульптуры «Девушка с книгой» из-за сильного повреждения лица фигуры. Специалисты расчистили и укрепили объект, а после склеили фрагменты и заделали трещину.

Собянин добавил, что в общей сложности на парапетах библиотеки 14 авторских скульптур и восемь копий.

Еще три знаковых объекта культурного наследия также отреставрируют в этом году в Москве. Начиная с 2011 года в столице отреставрировали 2190 памятников культуры.