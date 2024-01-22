Московские реставраторы обновили 22 скульптуры на здании РГБ
В Москве на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки отреставрировали 22 скульптуры. Специалистам удалось завершить работы досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но все успели сделать за рекордные три месяца», - уточнил он.
По словам главы города, мастера сначала избавились от всего цементного раствора, которым в 1985 году во время ремонта залатывали трещины и сколы в здании.
Самой сложной задачей для реставраторов стало восстановление угловой скульптуры «Девушка с книгой» из-за сильного повреждения лица фигуры. Специалисты расчистили и укрепили объект, а после склеили фрагменты и заделали трещину.
Собянин добавил, что в общей сложности на парапетах библиотеки 14 авторских скульптур и восемь копий.
Еще три знаковых объекта культурного наследия также отреставрируют в этом году в Москве. Начиная с 2011 года в столице отреставрировали 2190 памятников культуры.